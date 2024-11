Poco più di un anno fa, Sony ha lanciato PlayStation Portal, ma il dispositivo sembrava qualcosa di incompiuto, poiché era in grado di trasmettere in streaming i giochi dalla propria PS5 solo tramite Wi-Fi domestico.

Ora la società ha annunciato una novità che cambia completamente l’esperienza con PlayStation Portal, in quanto permetterà di giocare in streaming ai giochi PS5 anche senza la PlayStation 5.

Sony PlayStation Portal diventa una vera console portatile

Un nuovo aggiornamento di sistema che verrà distribuito a partire da oggi permetterà di trasmettere in streaming su PlayStation Portal i giochi PS5 selezionati dal catalogo giochi PlayStation Plus.

Tuttavia alcune funzionalità di PlayStation Plus non saranno subito disponibili, come ad esempio la chat vocale di gruppo, le demo dei giochi, l’audio 3D e lo shop in-game, inoltre non sarà possibile trasmettere in streaming via cloud giochi PS4 o PS3 e gli account per bambini non saranno idonei allo streaming via cloud su PlayStation Portal.

L’aggiornamento introdurrà anche miglioramenti nell’esperienza audio, tra cui la regolazione dell’uscita audio dell’altoparlante per abbassare il volume quando il livello audio è impostato al minimo e la facoltà di regolare le impostazioni di PlayStation Link dal menu impostazioni di PlayStation Portal.

La distribuzione dell’aggiornamento inizia oggi in vari Paesi tra i quali l’Italia, tuttavia la funzionalità cloud streaming, al momento in versione Beta, sarà disponibile per gli utenti con un piano PlayStation Plus Premium attivo.

Come provare il Cloud Streaming (Beta) su PlayStation Portal

Pe accedere alla funzionalità cloud streaming (Beta) su PS Portal è sufficiente procedere come spiegato a seguire.

Aprire il “Menu rapido” e accedere a “Impostazioni” su PlayStation Portal. Toccare il pulsante “Cloud Streaming (Beta)” Attivare l’opzione Cloud Streaming (Beta).

Per stabilire una sessione di streaming via cloud, Sony richiede almeno 5 Mbps di velocità di caricamento e download, mentre per lo streaming a 720p richiede almeno 7 Mbps e per lo streaming a 1080p almeno 13 Mbps.