Ieri Nintendo ha tenuto la conferenza con gli investitori, ma il colosso di Kyoto non ha svelato la nuova console “Switch 2” come in molti speravano.

Tuttavia la società ha rivelato su X che il successore di Nintendo Switch sarà in grado di eseguire giochi realizzati per la console attuale e supporterà Switch Online, quindi i salvataggi archiviati sul cloud verranno trasferiti e sarà possibile giocare ai giochi NES, SNES e Game Boy sulla nuova console Nintendo.

Nintendo conferma la retrocompatibilità della console Switch 2

Nintendo ritiene che sia importante per il futuro dell’azienda trasferire l’esperienza costruita con i suoi oltre 100 milioni di utenti e spiega che il modo principale per farlo è utilizzare l’Account Nintendo che garantisce la cronologia dell’utente e consente all’azienda di “mantenere un rapporto continuo” con il giocatore attraverso le generazioni di console.

Il colosso giapponese ha promesso di rivelare maggiori informazioni sull’attesissima Switch 2 “in un secondo momento”, ma non ha specificato quando.

In un recente evento in cui tutto il settore si aspettava che l’azienda presentasse la nuova Switch, Nintendo ha invece lanciato una sveglia.

La società dovrà annunciare la nuova console entro la fine dell’anno fiscale che in Giappone termina il 31 marzo, pertanto Switch 2 probabilmente non arriverà prima di aprile 2025.

Se non altro l’annuncio della retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 è una notizia positiva. Recentemente Nintendo ha annunciato che sta cercando 10.000 tester che avranno accesso anticipato a una inedita funzionalità di Switch Online.