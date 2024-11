Alla fine del mese di ottobre, Apple ha lanciato il nuovo iMac M4, la nuova versione del suo Mac “all-in-one” che guadagna la potenza del chip Apple Silicon M4, nuove colorazioni, una fotocamera migliorata e altre piccole novità.

Disponibile all’acquisto da una settimana, la più recente versione di iMac è già in offerta su Amazon, in varie configurazioni, con uno sconto dell’8% sul prezzo di listino che porta intorno a 1600 euro il prezzo di partenza.

Apple iMac M4 è in offerta su Amazon

Come anticipato in apertura, il nuovo Apple iMac M4, la più recente versione del computer all-in-one della mela morsicata, è in offerta su Amazon: il colosso dell’e-commerce propone alcune configurazioni con l’8% di sconto.

Nello specifico, tra le configurazioni proposte, spiccano quella con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio di archiviazione, proposta (in Azzurro o Argento) a 1639 euro invece di 1779 euro, quella con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di spazio di archiviazione, proposta (in Azzurro o Argento) a 1851 euro invece di 2009 euro (a prezzo pieno, invece, nella colorazione Verde), e quella con 24 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio di archiviazione, proposta (in Azzurro o Argento) a 2063 euro invece di 2239 euro.

Specifiche tecniche - Apple iMac M4 schermo Retina 4,5K da 23,5″ effettivi con risoluzione di 4480 x 2520 pixel (218 PPI di densità) con un miliardo di colori, luminosità massima di 500 nit e tecnologia True Tone (vetro con nano-texture opzionale, ma non per il modello con CPU a 8 core);

Retina 4,5K da 23,5″ effettivi con risoluzione di 4480 x 2520 pixel (218 PPI di densità) con un miliardo di colori, luminosità massima di 500 nit e tecnologia True Tone (vetro con nano-texture opzionale, ma non per il modello con CPU a 8 core); chip : Apple Silicon M4 con CPU da 8 o 10 core, GPU da 8 o 10 core, Neural Engine da 16 core e 120 GBps di banda di memoria;

: Apple Silicon M4 con CPU da 8 o 10 core, GPU da 8 o 10 core, Neural Engine da 16 core e 120 GBps di banda di memoria; memoria unificata (RAM): 16 o 24 GB di serie, configurabile con 24 o 32 GB;

(RAM): 16 o 24 GB di serie, configurabile con 24 o 32 GB; archiviazione (SSD): 256 o 512 GB di serie, configurabile con 512 GB, 1 o 2 TB;

(SSD): 256 o 512 GB di serie, configurabile con 512 GB, 1 o 2 TB; supporto video : uno (modello con CPU a 8 core) o due monitor esterni con risoluzione fino a 6K a 60 Hz, oppure un monitor esterno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz, uscita video digitale Thunderbolt 4 con Display Port nativa via USB-C;

: uno (modello con CPU a 8 core) o due monitor esterni con risoluzione fino a 6K a 60 Hz, oppure un monitor esterno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz, uscita video digitale Thunderbolt 4 con Display Port nativa via USB-C; videocamera da 12 megapixel con Inquadratura automatica e Panoramica Scrivania, registrazione video HD a 1080p;

da 12 megapixel con Inquadratura automatica e Panoramica Scrivania, registrazione video HD a 1080p; audio : sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, audio spaziale Dolby Atmos e tre microfoni;

: sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, audio spaziale Dolby Atmos e tre microfoni; porte : due Thunderbolt / USB 4 (fino a 40 Gbps), ingresso jack audio da 3,5 mm, configurabile con Gigabit Ethernet e due porte USB 3 extra;

: due Thunderbolt / USB 4 (fino a 40 Gbps), ingresso jack audio da 3,5 mm, configurabile con Gigabit Ethernet e due porte USB 3 extra; tastiera e mouse : Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Keyboard con touch ID, configurabile anche con touch ID e tastierino numerico e Magic Trackpad;

: Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Keyboard con touch ID, configurabile anche con touch ID e tastierino numerico e Magic Trackpad; connettività wireless : Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3; alimentatore da 143 W con cavo da 2 metri da USB-C;

da 143 W con cavo da 2 metri da USB-C; periferiche : Magic Keyboard e Magic Mouse (modello con CPU a 8 core), Magic Keyboard con Touch ID e Magic Mouse per gli altri;

: Magic Keyboard e Magic Mouse (modello con CPU a 8 core), Magic Keyboard con Touch ID e Magic Mouse per gli altri; sistema operativo : macOS 15.1 Sequoia;

: macOS 15.1 Sequoia; colori : verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento;

: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento; dimensioni e peso: 54,7 cm di larghezza, 46,1 cm di altezza e 14,7 cm di profondità; pesa fra i 4,42 e i 4,44 kg in base alla configurazione.

Offerte per categoria