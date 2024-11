A pochi giorni dai primi avvistamenti, l’app standalone di Gemini è finalmente disponibile anche per iPhone, pubblicata da poche ore su App Store da parte di Google.

Il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, uno dei progetti più attivamente sviluppati dal colosso di Mountain View, ha finora vissuto all’interno di app Google; con questa mossa, porta così tutte le sue potenzialità, già disponibili nella versione per Android, anche melafonini.

L’app standalone di Google Gemini arriva su iPhone

Per un lungo periodo, le potenzialità di Gemini su iPhone sono state accessibili, in forma limitata (e attraverso una interfaccia utente “datata”), esclusivamente attraverso app Google, effettuando un tap sullo switch in alto per passare dalla ricerca al chatbot.

Ora la musica cambia dato che, come anticipato in apertura, l’app standalone (a sé stante) del chatbot è finalmente disponibile (per vie ufficiali) anche per gli utenti iPhone, offrendo un’esperienza d’uso analoga a quella offerta sui dispositivi Android.

Interfaccia e funzionalità sono le stesse della controparte Android

L’interfaccia utente è la stessa che troviamo nella controparte Android, molto pulita e semplice: in basso presenta una barra per l’inserimento del testo (che evidenzia se siate o meno abbonati a Gemini Advanced), il pulsante per chiedere qualcosa al chatbot tramite la voce, il pulsante per aggiungere un’immagine alla richiesta e, poco più a destra, il pulsante per accedere a Gemini Live che, diffusosi da poche settimane in Italia per gli utenti Android, è invece disponibile da subito per gli utenti iPhone.

Non manca, poi, una delle caratteristiche principali di Gemini: parliamo delle Estensioni, quelle che permettono al chatbot di soddisfare richieste mirate e contestuali dell’utente accedendo ai vari servizi del colosso di Mountain View.

Al momento, risultano disponibili Google Flights, Google Hotels, Google Maps, Google Workspace (ovvero app come Gmail, Google Documenti e Google Drive), YouTube e YouTube Music. In futuro ne arriveranno tante altre, come ad esempio l’estensione per Google Home.

Effettuando un tap sull’avatar dell’account (in alto a destra) si apre un menu a comparsa che, oltre ad offrire la possibilità di provare Gemini Advanced, consente di verificare le attività svolte dal chatbot, accedere alle estensioni (per consultarle e attivarle/disattivarle), consultare gli aggiornamenti e altro ancora, oltre a consentire l’accesso alle impostazioni.

Rispetto alla controparte Android, queste sono più risicate ma consentono comunque di sistemare alcuni dettagli legati all’esperienza con Gemini Live. Oltre a scegliere se interrompere o meno le risposte fornite iniziando a parlare, è possibile selezionare la voce con cui risponderà il chatbot, scegliendo tra dieci diverse opzioni, ognuna delle quali si presenterà (fornendo un’anteprima) scorrendo nel carosello della schermata di selezione:

Nova (voce maschile): Partecipe • Tono medio



(voce maschile): Partecipe • Tono medio Ursa (voce femminile): Partecipe • Tono medio

(voce femminile): Partecipe • Tono medio Pegasus (voce maschile): Calma • Voce più profonda

(voce maschile): Calma • Voce più profonda Dipper (voce maschile): Calma • Voce più profonda

(voce maschile): Calma • Voce più profonda Vega (voce femminile): Vivace • Voce più alta

(voce femminile): Vivace • Voce più alta Lyra (voce femminile): Vivace • Voce più alta

(voce femminile): Vivace • Voce più alta Orbit (voce maschile): Energica • Voce più profonda



(voce maschile): Energica • Voce più profonda Eclipse (voce femminile): Energica • Tono medio



(voce femminile): Energica • Tono medio Orion (voce maschile): Vivace • Voce più profonda

(voce maschile): Vivace • Voce più profonda Capella (voce femminile): Placida • Voce più alta

Come scaricare l’app di Gemini su iPhone

Dopo settimane di indiscrezioni, l’app standalone di Gemini è finalmente disponibile al download tramite l’App Store su tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 16.

Il procedimento per scaricarla per la prima volta è molto semplice: vi basterà cercare Gemini nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”. In futuro, per aggiornarla, dalla stessa pagina vi basterà selezionare “Aggiorna”.