Amazon annuncia i dettagli e qualche anticipazione della sua Settimana del Black Friday, che metterà a disposizione migliaia di offerte dal 21 novembre al 2 dicembre 2024 con sconti fino al 35%. Le proposte riguarderanno anche quest’anno una miriade di prodotti, che spazieranno tra praticamente tutte le categorie dello shop online, tecnologia compresa.

Amazon anticipa alcune offerte del suo Black Friday

Il Black Friday cade il 29 novembre 2024, ma anche questa volta Amazon ha deciso di anticipare un po’ i tempi: la Settimana del Black Friday 2024 si aprirà alla mezzanotte tra il 20 e il 21 novembre e proseguirà fino alle 23:59 del Cyber Monday del 2 dicembre 2024, salvo esaurimento scorte. Durante questi giorni sarà possibile accedere a offerte in moltissime categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa, beauty e naturalmente dispositivi Amazon.

Come abbiamo visto, per l’occasione Amazon ha annunciato l’apertura dell’Amazon Black Friday Universe, uno spazio pop-up che consentirà ai visitatori di scoprire le migliori offerte del Black Friday e avere tanti spunti per lo shopping pre-natalizio. All’interno, ci si potrà immergere in una magica atmosfera spaziale, che farà da sfondo ai moltissimi servizi di Amazon.it, e si potrà scoprire una selezione di offerte di idee regalo. Sarà accessibile in via De Cristoforis 1, a Milano.

La Settimana del Black Friday di Amazon offrirà tantissimi sconti, e grazie alle anticipazioni dello stesso colosso dell’e-commerce possiamo fornirvi una lista di alcuni dei prodotti dei grandi marchi che saranno coinvolti, in modo che possiate già iniziare a salvarli per la prossima settimana. Si tratta di:

Le anticipazioni non sono finite qui, perché al di là di questi prodotti specifici, sappiamo che con il Black Friday ci saranno le seguenti proposte:

Amazon Seconda mano (offerta già attiva) : fino alle 23:59 del 20 novembre, i clienti Amazon hanno diritto ad uno sconto del 10% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione.

: fino alle 23:59 del 20 novembre, i clienti Amazon hanno diritto ad uno sconto del 10% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi (offerta già attiva) : fino al 10 gennaio, i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere tre mesi di uso gratuito, con accesso a 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità. Chi è già abbonato potrà passare a un Piano Famiglia con due mesi di uso gratuito;

: fino al 10 gennaio, i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere tre mesi di uso gratuito, con accesso a 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità. Chi è già abbonato potrà passare a un Piano Famiglia con due mesi di uso gratuito; Prime Video : dal 21 novembre al 2 dicembre, Paramount+ sarà disponibile con uno sconto del 50% per tre mesi; dal 26 novembre al 2 dicembre, MGM+ sarà disponibile con uno sconto del 50% per tre mesi; dal 26 novembre al 2 dicembre, Infinity Selection, CRUNCHYROLL e Dreamers and Love saranno disponibili a 0,99 euro per tre mesi;

: dal 21 novembre al 2 dicembre, Paramount+ sarà disponibile con uno sconto del 50% per tre mesi; dal 26 novembre al 2 dicembre, MGM+ sarà disponibile con uno sconto del 50% per tre mesi; dal 26 novembre al 2 dicembre, Infinity Selection, CRUNCHYROLL e Dreamers and Love saranno disponibili a 0,99 euro per tre mesi; dispositivi Amazon: offerte fino al 60% sui dispositivi Amazon, inclusi gli altoparlanti intelligenti Echo Dot ed Echo Pop, i lettori multimediali per lo streaming Fire TV, gli eReader Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, eero e i dispositivi Ring, come Ring Indoor Camera e Ring Intercom;

offerte fino al 60% sui dispositivi Amazon, inclusi gli altoparlanti intelligenti Echo Dot ed Echo Pop, i lettori multimediali per lo streaming Fire TV, gli eReader Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, eero e i dispositivi Ring, come Ring Indoor Camera e Ring Intercom; prodotti di uso quotidiano : offerte su migliaia di prodotti per tutti i giorni dei migliori marchi, tra cui Oral-B, Fairy, Lenor, Swiffer e Finish;

: offerte su migliaia di prodotti per tutti i giorni dei migliori marchi, tra cui Oral-B, Fairy, Lenor, Swiffer e Finish; prodotti da piccole e medie imprese locali Made in Italy: i clienti potranno supportare concretamente le piccole e medie imprese italiane che renderanno disponibili moltissimi prodotti in offerta. Quest’anno i clienti potranno anche scoprire la vetrina natalizia dedicata ai prodotti italiani, riconoscendo facilmente i prodotti grazie all’apposito badge e scegliendo tra migliaia di idee regalo divise per fascia di prezzo;

i clienti potranno supportare concretamente le piccole e medie imprese italiane che renderanno disponibili moltissimi prodotti in offerta. Quest’anno i clienti potranno anche scoprire la vetrina natalizia dedicata ai prodotti italiani, riconoscendo facilmente i prodotti grazie all’apposito badge e scegliendo tra migliaia di idee regalo divise per fascia di prezzo; Amazon Fresh: dal 21 novembre al 3 dicembre, i clienti che vivono nelle aree coperte dal servizio di consegna della spesa in giornata Amazon Fresh a Milano , Torino , Roma e Bologna , potranno risparmiare fino al 30% su marchi best seller, essenziali e prodotti freschi. Inoltre, i nuovi clienti riceveranno uno sconto di 30 euro sulle prime tre spese; dal 21 novembre al 2 dicembre, i clienti di Roma e Torino potranno usufruire di uno sconto del 30% sui marchi PAM Panorama in tutte le categorie. Inoltre, fino al 2 dicembre, saranno attive l’Offerta Danone, per cui acquistando due prodotti della gamma Actimel sarà possibile ottenere uno sconto immediato di 2 euro, e l’Offerta San Pellegrino, che prevederà un buono sconto immediato di 3 euro acquistando almeno 12,90 euro di prodotti dalla selezione (acqua, bibite e aperitivi).



Come seguire al meglio le offerte del Black Friday Amazon (e non solo)

Amazon fornisce un paio di suggerimenti per preparare i clienti alla Settimana del Black Friday. Consiglia di tenere d’occhio le offerte personalizzate, con le varie “Offerte suggerite per te“, “Offerte relative ai prodotti nelle tue liste“, “Offerte 4 stelle e più per te” e “Offerte relative ai prodotti nel tuo carrello“. Durante questo periodo di shopping (e durante la stagione natalizia), è possibile rivolgersi ad Alexa per monitorare le offerte sui prodotti nella lista dei desideri, nel carrello o salvati per dopo: basta pronunciare una frase come “Alexa, quali sono le mie offerte?“.

Oltre ad Amazon, anche noi abbiamo alcune dritte per aiutarvi a non "perdervi" tra le tantissime offerte del Black Friday.

Per le offerte su categorie di prodotti specifici abbiamo da proporvi le nostre pagine dedicate, accessibili ai link qui in basso e aggiornate in tempo reale con i migliori sconti suddivisi per categoria.

