Ad un paio settimane dal via, Amazon annuncia ufficialmente l’attesissima Settimana del Black Friday, dove potremo accedere a centinaia di migliaia di offerte su un’ampia gamma di prodotti, con sconti dedicati a diverse categorie merceologiche. Anche per questo 2024 dunque Amazon non si limiterà a festeggiare il Black Friday un giorno solo, bensì farà le cose in grande e partirà in anticipo, con largo anticipo oseremmo dire. L’iniziativa si preannuncia dunque come un’ottima occasione per chi desidera anticipare gli acquisti natalizi approfittando delle promozioni, anche se negli ultimi anni ha deluso qualche aspettativa.

È online la pagina dedicata di Amazon al Black Friday con le primissime offerte

Quando sarà la settimana del Black Friday 2024 Amazon

Le date sono ufficiali, quest’anno la Settimana del Black Friday di Amazon si terrà dal 21 novembre al 2 dicembre 2024. A partire dalle 00:01 di giovedì 21 novembre fino alle 23:59 di lunedì 2 dicembre, questo significa che inizierà ben 8 giorni prima rispetto alla vera data del Black Friday, ovvero il 29 novembre 2024, e ingloberà anche il successivo Cyber Monday, ovvero il 2 dicembre 2024.

Amazon l’ha soprannominato l’Amazon Black Friday Universe, un evento che sarà anche “offline”, a Milano, un’esperienza immersiva disponibile dal 26 novembre al 1 dicembre 2024.

Amazon Black Friday Universe: un’esperienza immersiva vi aspetta

In concomitanza con la settimana delle promozioni, Amazon inaugura Amazon Black Friday Universe, un innovativo pop-up store a Milano, in Via De Cristoforis 1, aperto dal 26 novembre al 1° dicembre. Questo spazio esperienziale offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio tra offerte esclusive, idee regalo e numerose esperienze interattive. Le diverse aree tematiche permetteranno di scoprire e provare dal vivo alcuni dei servizi e prodotti Amazon, dalle PMI italiane alle sezioni dedicate al Made in Italy, fino alle novità in ambito fashion, beauty, alimentare e tecnologico.

I visitatori potranno esplorare anche offerte speciali dedicate alla settimana del Black Friday e accedere a idee regalo per ogni fascia di prezzo. Ogni prodotto presente all’interno dello store sarà dotato di un QR code, che consentirà ai clienti di avere informazioni dettagliate direttamente su Amazon.it.

Il pop-up store sarà aperto con i seguenti orari:

Martedì 26 novembre: 14:30 – 20:00

Mercoledì 27 novembre: 11:00 – 20:00

Giovedì 28 novembre: 11:00 – 17:00

Venerdì 29 novembre: 14:00 – 20:00

Sabato 30 novembre: 11:00 – 20:00

Domenica 1 dicembre: 11:00 – 20:00

Questa esperienza immersiva è organizzata in collaborazione con alcuni dei brand più noti, come Colgate, L’Oréal, Meta e molti altri, pronti a rendere la settimana del Black Friday ancora più coinvolgente e conveniente.

Come seguire le offerte della Settimana del Black Friday Amazon

Per chi vuole monitorare le offerte in anticipo e pianificare gli acquisti, è già possibile visitare la pagina dedicata all’evento su amazon.it/blackfriday. A tal proposito tra le prime offerte pre Settimana del Black Friday troviamo:

Come seguire al meglio il Black Friday 2024? Seguiteci sui nostri siti e sui nostri canali Telegram e WhatsApp per le offerte più “rapide” (e perché no, per qualche incredibile “errore di prezzo” dalla durata di pochi secondi). Potete già iniziare a iscrivervi ai nostri canali dedicati cliccando sui link qui di seguito, mentre più in basso vi offriamo le nostre pagine in modo che possiate iniziare a salvarle tra i preferiti: queste ultime saranno costantemente aggiornate in tempo reale con i migliori sconti del momento suddivisi per categoria.

Offerte per categoria