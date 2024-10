Nel mese di settembre, Apple ha lanciato sul mercato gli iPhone 16, l’attuale generazione di melafonini declinata, come di consueto, su due “famiglie”: i modelli base e i più performanti modelli Pro.

Il mondo corre veloce e dalle parti di Cupertino si ragiona già abbondantemente sui modelli della generazione 2025, ovvero gli iPhone 17, già protagonisti di numerosi rumor che preannunciano cambiamenti alla line-up (ad esempio con l’introduzione di un modello Slim). Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la prossima generazione di iPhone potrebbe essere la prima realizzata in India già dalle prime battute, testimoniando ulteriormente il calo della dipendenza di Apple dalla Cina, dato già mostrato dai tantissimi melafonini in commercio che vengono prodotti già in India.

Già da tempo si parla del fatto che Apple stia cercando di ridurre la propria dipendenza dalla Cina per quanto concerne la produzione di dispositivi. Questa situazione, frutto delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, ha spinto il colosso di Cupertino a esplorare nuovi orizzonti.

La scelta del nuovo polo produttivo è ricaduta sull’India e, anche se Tim Cook (CEO di Apple) si è pronunciato in prima persona per garantire continuità agli investimenti della mela morsicata in Cina, dalle parti di Cupertino hanno optato per la diversificazione al fine di ridurre i rischi (ma anche e soprattutto per ragioni economiche).

Apple produce iPhone in India dal 2017 e negli ultimi anni si sono susseguite voci secondo cui ogni generazione (a partire dagli iPhone 15 del 2023) sarebbe stata prodotta sin da subito in India (almeno in parte). Questo scenario, in base a un nuovo report condiviso dalla testata The Information, potrebbe effettivamente concretizzarsi con la prossima generazione di melafonini.

Il report sopra-citato porta la firma di Wayne Ma e suggerisce che iPhone 17 “base” potrebbe essere prodotto in India sin da subito:

Per la prima volta, Apple sta utilizzando una fabbrica indiana per svolgere il lavoro di produzione iniziale per il modello base dell’iPhone 17 del prossimo anno, secondo due persone con conoscenza diretta della situazione. La scelta di una fabbrica indiana per questa fase di sviluppo dell’iPhone, ovvero capire come tradurre un prototipo progettato a Cupertino in un dispositivo che può essere prodotto in serie, evidenzia i progressi compiuti da Apple nel diversificare la sua catena di fornitura dall’India alla Cina e la sua fiducia nelle capacità degli ingegneri indiani.

Questo perché questo lavoro è l’aspetto più impegnativo e dispendioso in termini di risorse dello sviluppo dei prodotti Apple, affermano gli attuali ed ex dipendenti Apple. Noto internamente come New Production Introduction o NPI, il lavoro comporta la modifica del design e dei materiali dell’iPhone e la sperimentazione di diversi tipi di apparecchiature e processi di produzione per garantire che milioni di iPhone possano essere prodotti al giorno in diverse sedi con difetti minimi. La maggior parte di questo sviluppo avviene in genere tra ottobre e maggio.