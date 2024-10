Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni relative ad iPhone 17 Slim, ossia quello che potrebbe essere il modello più interessante della generazione del melafonino che sarà lanciata nel 2025.

Ricordiamo che il prossimo anno il colosso di Cupertino potrebbe arricchire la sua offerta con un nuovo modello di iPhone, caratterizzato da un design rinnovato e, soprattutto, una scocca più sottile (il suo nome potrebbe essere anche iPhone 17 Air).

Cosa potremmo aspettarci da iPhone 17 Slim

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, il nuovo melafonino dovrebbe poter contare su un display da 6,6 pollici, un processore Apple A19, 8 GB di RAM, una fotocamera frontale da 24 megapixel (così come anche gli altri modelli della prossima generazione), una singola fotocamera frontale da 48 megapixel, il supporto Face ID e una scocca realizzata in alluminio.

A dire del popolare analista Jeff Pu, iPhone 17 Slim dovrebbe vantare un design e un form factor completamente nuovi e nei programmi del colosso di Cupertino tale modello dovrebbe avere il ruolo di “sostituto” della variante Plus (non è chiaro se per quanto riguarda il prezzo, le dimensioni del display o altri aspetti).

Secondo Jeff Pu, iPhone 17 e iPhone 17 Slim dovrebbero poter contare sullo stesso processore (Apple A19) e sul medesimo quantitativo di RAM (8 GB) mentre i due modelli Pro dovrebbero vantare un chip Apple A19 Pro e 12 GB di RAM.

Ed ancora, a dire di Jeff Pu iPhone 17 Pro Max dovrebbe essere l’unico modello della nuova serie con una Dynamic Island “ristretta”, resa possibile grazie ad una nuova tecnologia “metalens” per il sensore di prossimità (dovrebbe aiutare Apple a ridurre in modo notevole le dimensioni del sensore Face ID).

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino al prossimo settembre e sarà interessante scoprire, tra le altre cose, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare iPhone 17 Slim.

*** In copertina iPhone 16 “base” che abbiamo di recente recensito