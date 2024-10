Presentato lo scorso febbraio e disponibile da luglio sul mercato statunitense, Amazon Rufus è arrivato oggi anche in Italia, benché al momento disponibile in versione beta per alcune persone. “Un assistente virtuale per lo shopping basato sull’IA generativa” lo definisce così Amazon, un chatbot che aiuta i clienti a scegliere cosa comprare con consigli, confronti e raccomandazioni personalizzate di vario tipo, anche a partire da domande e ricerche ampie e generiche come “Cosa mi serve per fare un’arrampicata?”.

Come funziona Amazon Rufus e cosa può fare

Alla base c’è l’intelligenza artificiale generativa, in questo caso usata per affinare le ricerche e i suggerimenti forniti da Rufus. Amazon in questi ultimi mesi lo ha fatto provare ai clienti di Stati Uniti, Gran Bretagna e India, che gli hanno fatto decine di migliaia di domande, anche in linguaggio naturale, ovvero nel linguaggio che si usa di solito per parlare, cioè senza dover ricorrere alla consueta schematicità di parole e frasi chiave cui le ricerche su Google ci hanno abituato ultimamente.

Rufus è uno strumento che facilita la ricerca di prodotti da acquistare accessibile direttamente dall’app Amazon per dispositivi Android e iOS premendo l’icona dedicata, colorata, posta in basso a destra nella barra di navigazione inferiore. Al che compare di conseguenza una finestra di dialogo dedicata in cui i clienti possono visualizzare le risposte alle loro richieste, interagire con le domande suggerite e chiedere approfondimenti pertinenti.

Serve per ottenere informazioni utili per scremare la ricerca fra i prodotti elencati in una categoria o nei risultati di ricerca di Amazon digitando per esempio “Tipologia di cuffie” o “Tipi di macchine da caffè”. Amazon Rufus è d’aiuto anche per trovare prodotti specifici per determinate attività ed esigenze, rispondendo a domande (tipo “Cosa mi serve per preparare un frullato?”, “Che occorre per fare il sapone a casa?” o “Di cosa ho bisogno per creare un giardino interno?”) con una serie di prodotti dedicati e domande correlate per approfondire determinati aspetti legati alla richiesta originaria.

Con Rufus si possono anche confrontare prodotti simili per trovare quello più adatto alle proprie esigenze (“Qual è la differenza fra lucidalabbra e olio per le labbra?”, per esempio), ricevere consigli su regali o prodotti (come “Quali sono i regali adatti a una bambina di 7 anni?”), o ancora, ottenere risposte a domande specifiche nelle pagine di prodotti specifici selezionando la voce “Cosa dicono i clienti?”, assistente che formula le risposte sulla base dei dettagli riportati nelle relative pagine dei prodotti, nelle recensioni e nelle sezioni “Domande e Risposte” dei clienti.

“Rufus formula le risposte utilizzando informazioni pertinenti provenienti da Amazon.it e dal web, per aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto migliori e più informate. L’IA generativa è ancora agli inizi e non sempre la tecnologia riuscirà ad essere perfettamente precisa” sottolinea Amazon nel comunicato stampa con cui ha annunciato oggi la disponibilità italiana di Rufus, che continua “Continueremo a migliorare i nostri modelli di IA e a perfezionare le risposte per rendere Rufus sempre più utile nel tempo. I clienti sono incoraggiati a fornire feedback valutando le risposte con un pollice in su o in giù, e hanno anche la possibilità di fornire commenti liberi“.

Come anticipato, Rufus è al momento disponibile in versione beta sull’app di Amazon solo per alcuni clienti coinvolti in questa fase di sperimentazione; basta controllare se c’è o meno l’icona di Rufus e la relativa finestra di dialogo visibile negli screenshot riportati per verificarne la presenza. Amazon ha tuttavia fatto sapere che Rufus sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane, salvo eventuali intoppi.

