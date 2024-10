In occasione della tappa italiana dell’AI Tour di Microsoft, mercoledì 23 ottobre è stata presentata Julia, la guida turistica virtuale di Roma Capitale. Si tratta di un assistente virtuale realizzato dal Comune in collaborazione con NTT Data, Intellera Consulting, Microsoft e OpenAI, uno strumento a cui, per esempio, è possibile domandare tramite WhatsApp cose come “Cosa posso fare questa sera a Roma?” o “Puoi spiegarmi qualcosa su questo luogo?”.

Come funziona l’assistente virtuale Julia e quando sarà disponibile

Julia non è ancora disponibile, lo sarà fra poche settimane, e funzionerà in più di 60 lingue, tramite WhatsApp e altri servizi di messaggistica, app con cui, chiedendo in linguaggio naturale (cioè come si parla normalmente), si potranno ottenere informazioni di vario tipo, anche derivate da dati in tempo reale. Alla base di questo nuovo assistente virtuale turistico ci sono GPT-4o, il più avanzato modello multimodale di intelligenza artificiale di OpenAI, i dati già a disposizione di Roma Capitale e le informazioni fornite dagli operatori locali (proprietari di alberghi o di ristoranti) e da “fonti esterne accreditate”, non meglio specificate al momento.

Si tratta di uno strumento pensato soprattutto per i turisti, ma che sarà utile anche ai residenti e alle persone che vivono quotidianamente la città, perché oltre a fornire informazioni turistiche, culturali e commerciali, permetterà anche di ricevere aggiornamenti sui trasporti e sugli itinerari, per esempio.

“Siamo tra i primi nel mondo a mettere a disposizione di milioni di cittadini e di turisti uno strumento con caratteristiche tanto innovative. Julia è una guida virtuale affidabile, completa di tutte le informazioni utili per muoversi, conoscere e gustare fino in fondo e in modo creativo questo patrimonio immenso. Grazie a Microsoft e OpenAI portiamo l’intelligenza artificiale sul telefono di chiunque intenda vivere una esperienza davvero ricca e personalizzata” ha detto Gualtieri in occasione della presentazione.

È dunque uno strumento che mira a rendere più accessibili le informazioni turistiche, a valorizzare i luoghi meno conosciuti e, di conseguenza, dovrebbe permette di gestire meglio i flussi di turisti che ogni giorno affollano le aree più visitate della città, un assistente virtuale nato proprio come supporto per i milioni di visitatori che arriveranno a Roma per il Giubileo del 2025, momento a partire dal quale Julia sarà disponibile per tutti, gratuitamente. Non sono state comunicate date precise, né altre informazioni al riguardo, ma probabilmente ne sapremo di più a breve.