Le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale prendono sempre più piede nella tecnologia di largo consumo e l’ennesimo esempio ci arriva da Amazon, che nelle scorse ore ha fatto un importante annuncio relativo a Rufus.

L’assistente IA per lo shopping del colosso dell’e-commerce è in fase di rilascio per tutti gli utenti negli Stati Uniti, che potranno attivarlo premendo il tasto arancione e blu posizionato nell’angolo a destra della barra di navigazione dell’applicazione ufficiale.

Rufus, l’assistente IA di Amazon è pronto per l’esordio

Gli utenti potranno porre delle domande a Rufus, che sarà anche in grado di effettuare dei confronti tra diversi prodotti oppure di fornire aggiornamenti sullo stato degli ordini effettuati.

L’assistente per lo shopping di Amazon, basato sull’IA generativa conversazionale, è stato introdotto lo scorso febbraio solo per una ristretta cerchia di utenti ma, a quanto pare, il colosso dell’e-commerce ritiene che sia ormai pronto per il suo debutto ufficiale su larga scala.

Così come viene spiegato da Amazon, Rufus utilizza i dettagli delle inserzioni dei prodotti disponibili sulla piattaforma, le recensioni, le domande e le risposte della community e alcune informazioni dal Web per fornire le sue risposte.

L’idea alla base di Rufus è quella di mettere a disposizione degli utenti un assistente a cui porre quesiti su particolari aspetti relativi ad un determinato prodotto (come, ad esempio, la facilità di pulizia di una macchinetta per il caffè oppure il materiale con il quale è realizzato uno zaino), ricevendo anche informazioni aggiuntive correlate.

Ma Rufus può rivelarsi utile anche quando si ha un dubbio su quale prodotto scegliere tra due possibili alternative, in quanto l’assistente di Amazon è in grado di effettuare confronti e fornire dettagli sulle differenti caratteristiche, così da poter effettuare acquisti più consapevoli.

Tra le altre funzionalità vi sono le informazioni sui prodotti più recenti per ciascuna categoria, la possibilità di avere dettagli sugli ordini effettuati e la capacità di rispondere a domande non correlate allo shopping.

La speranza è che Rufus possa essere lanciato presto anche in Italia. Staremo a vedere.

