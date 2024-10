Stando a quanto si apprende dal codice di iOS 18.1, Apple potrebbe a breve lanciare nuove versioni di alcuni dei suoi popolari accessori.

In particolare, nel codice sono stati trovati dei riferimenti che fanno pensare all’ormai imminente introduzione di nuove versioni di Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad.

Cosa sappiamo sulle nuove versioni di Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad

Pare che in iOS 18.1 siano presenti dei riferimenti ad un nuovo Magic Mouse 2, un Magic Trackpad 2 e alcune varianti di Magic Keyboard, alcune con inclusi Touch ID e tastierino numerico ed altre senza questi elementi aggiuntivi.

Purtroppo il codice del sistema operativo mobile del colosso di Cupertino non ci fornisce dettagli su ciò che possiamo aspettarci dai nuovi accessori del produttore per quanto riguarda le caratteristiche anche se è probabile che tra le novità vi sia l’introduzione di una porta con standard USB Type-C (Apple ha aggiornato tutti i suoi dispositivi per sostituire la porta Lightning ed al momento questi device ancora la utilizzano per ricaricarsi).

Per quanto riguarda Magic Mouse, il produttore statunitense potrebbe anche spostare la posizione della porta, attualmente situata nella parte inferiore del dispositivo, cosa che ha suscitato qualche critica di troppo.

È probabile che il colosso di Cupertino approfitti della presentazione dei nuovi Mac con processore M4 per lanciare anche le nuove generazioni di Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard e probabilmente non ci sarà da avere pazienza per molto tempo, ciò almeno nel caso in cui siano corrette le indiscrezioni secondo le quali entro la fine di ottobre Apple dovrebbe rinnovare le serie iMac, Mac mini e MacBook Pro.