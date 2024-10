Alla fine di questo mese Apple dovrebbe lanciare alcuni nuovi modelli della gamma Mac e iPad e nelle scorse ore in Rete si sono diffuse nuove indiscrezioni al riguardo.

In particolare, sui programmi di Apple si è soffermato Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, a dire del quale a fine ottobre il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare ben cinque prodotti (con diverse varianti), incluso un Mac Mini molto più piccolo di Apple TV (circa la metà) e un iPad mini.

Cosa possiamo aspettarci da Apple per ottobre tra Mac e iPad

Secondo il giornalista, questi sono i dispositivi che dovrebbero essere lanciati da Apple:

un MacBook Pro base con display da 14 pollici e processore M4 (nome in codice J604)

MacBook Pro di fascia alta con display da 14 pollici e 16 pollici e processore M4 (nomi in codice J614 e J616)

una versione rinnovata di Mac mini con processori M4 e M4 Pro (nome in codice J773)

una versione rinnovata di iMac con processore M4 (nome in codice J623)

una versione rinnovata di iPad mini (nome in codice J410)

Tra questi nuovi prodotti il più interessante potrebbe essere il Mac mini, che nonostante le dimensioni notevolmente ridotte dovrebbe poter fare affidamento sui processori più potenti di Apple.

Per quanto riguarda iPad mini, le sue novità dovrebbero essere racchiuse dentro la scocca mentre il design dovrebbe essere sostanzialmente lo stesso della precedente generazione (che risale al 2021).

Ma Gurman ha anche fornito un’anticipazione su ciò che Apple potrebbe lanciare nella prima metà del prossimo anno, ossia nuovi modelli di MacBook Air con schermi da 13 e 15 pollici e processore M4 (nomi in codice J613 e J615), il tanto chiacchierato iPhone SE di nuova generazione (nome in codice V59), una versione rinnovata di iPad Air da 11 e 13 pollici (nomi in codice J607 e J637) con nuove Magic Keyboard (nomi in codice R307 e R308) e un nuovo Apple AirTag (nome in codice B589). Staremo a vedere.