A ormai cinque mesi dalla presentazione ufficiale a dir poco enfatizzata della piattaforma Snapdragon X Elite, possiamo affermare in tutta sincerità che la proposta Qualcomm non ha mantenuto tutte le promesse fatte. Non lo diciamo noi, ma le tante prove sul campo che, pur elogiando l’idea di portare avanti il progetto Windows on Arm, offrendo un’alternativa all’architettura x86 di AMD e Intel, hanno dimostrato che in questa sua prima incarnazione Snapdragon X è ancora lontano dalle proposte dei competitor.

Questo risultato, ovviamente non ammesso da Qualcomm (sarebbe troppo presto), sembra però riflettersi subito su uno dei progetti più interessanti, ovvero l’idea di portare Snapdragon X Elite sui mini PC con un apposito Dev Kit, a quanto pare abbandonato dall’azienda proprio in queste ore. Un peccato secondo noi, ma vediamo perché Qualcomm è arrivata a questa decisione.

Qualcomm cancella lo Snapdragon X Elite Dev Kit

Con una comunicazione ufficiale agli utenti via email, nelle scorse ore Qualcomm ha annunciato di aver cancellato il progetto Snapdragon X Elite Dev Kit. Dietro questa scelta ci sarebbe secondo il produttore il mancato raggiungimento degli standard di eccellenza a cui ci ha abituato. Ma questo cosa comporterà? Stando a quanto riportato dai colleghi di XDA, tutti gli utenti che hanno preordinato un Dev Kit Snapdragon X Elite saranno rimborsati, mentre i pochi fortunati (?) che lo hanno già ricevuto a quanto pare non dovranno neanche restituirlo.

Ecco un estratto della comunicazione Qualcomm agli utenti:

In Qualcomm ci dedichiamo a essere pionieri della tecnologia e a offrire esperienze premium ai nostri clienti. Il lancio di oltre 30 PC basati sulla serie Snapdragon X è una testimonianza della nostra capacità di offrire tecnologia leader e del desiderio del settore PC di passare alla nostra tecnologia di prossima generazione. Tuttavia, il prodotto Developer Kit non ha soddisfatto in modo completo i nostri consueti standard di eccellenza e quindi ti contattiamo per farti sapere che purtroppo abbiamo deciso di sospendere questo prodotto e il relativo supporto a tempo indeterminato.

Sulla carta Snapdragon X Elite Dev Kit era piuttosto interessante, non solo per le caratteristiche tecniche e il supporto AI con NPU dedicata per i PC Copilot+, ma anche perché questa variante era anche la più spinta, ovvero Snapdragon X Elite X1E-00-1DE. In questa versione infatti, pur mantenendo lo stesso numero di core, Qualcomm spinge sostanzialmente la frequenza Boost sino a 4,3 GHz, ovvero 300 MHz in più rispetto al gettonatissimo Elite X1E-80-100 che si ferma a 4 GHz e che ritroviamo sulla quasi totalità dei notebook con questo SoC.

Il resto delle specifiche prevedeva 12 core Oryon, APU da 50 TOPS, una GPU Adreno da 4,6 TFLOPS, 32 GB di RAM LPDDR5X e connettività avanzata con WiFi 7 con una discreta dotazione di porte. Per gli amanti Qualcomm però, segnaliamo che sul mercato arriveranno comunque dei Mini PC con Snapdragon X Elite; ovviamente non saranno prodotti direttamente da Qualcomm, bensì dagli OEM che, come annunciato anche in fase di lancio, utilizzeranno la piattaforma con diversi form-factor, inclusi i mini PC e gli All-in-One.

Un vero peccato questo cambio di rotta di Qualcomm, anche se a questo punto del tutto giustificata da dinamiche interne; detto questo, a oggi l’unica speranza che l’azienda riprenda in mano il progetto Dev Kit potrebbe essere rappresentata dalla seconda generazione di SoC Snapdragon X, attesi ricordiamo solo per il 2025.