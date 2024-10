Non accenna a fermarsi la pioggia di aumenti che sta investendo i servizi di streaming, con i big del settore sempre più alla ricerca di nuovi modi per monetizzare: anche Disney+, come molti altri competitor, ha ufficialmente aumentato il prezzo dei propri piani in abbonamento per i nuovi abbonati e, a breve, estenderà gli aumenti ai già abbonati.

Questa ennesima brutta notizia era stata per certi versi anticipata nella giornata di ieri, con TIM che ha annunciato alcune rimodulazioni per i clienti con offerte TIMVISION che includono proprio l’offerta della piattaforma Disney+.

Disney+: aumentano i prezzi per i nuovi abbonati

Come anticipato in apertura, la piattaforma di streaming Disney+ ha ufficializzato sul proprio portale di supporto l’aumento dei prezzi per i propri piani in abbonamento. I piani coinvolti nell’aumento sono quelli Standard e Premium. Di seguito, riportiamo il nuovo listino prezzi:

Piano Standard (qualità di visione in Full HD, assenza di pubblicità, 2 streaming simultanei, download dei contenuti su un massimo di 10 dispositivi diversi e audio 5.1 o stereo) a 9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno (precedentemente 8,90 euro/mese o 89,90 euro/anno)

(qualità di visione in 4K con HDR, assenza di pubblicità, 4 streaming simultanei, download dei contenuti su un massimo di 10 dispositivi diversi e audio Dolby Atmos) a 13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno (precedentemente 11,99 euro/mese o 119,90 euro/mese).

Non cambiano invece il prezzo del piano in abbonamento Standard con Pubblicità (qualità di visione Full HD, due streaming simultanei, audio 5.1), che rimane di 5,99 euro/mese, e il costo per aggiungere utenti extra, pari a 4,99 euro/mese per il piano Standard con pubblicità e 5,99 euro/mese per i piani Standard e Premium.

A breve, aumenti anche per i già abbonati

Le modifiche illustrate finora, già in vigore per i nuovi abbonati (a partire dal 17 ottobre 2024), verranno estese anche ai già abbonati a partire dal 21 novembre 2024, come si può evincere da una nota presente sul portale del supporto a Disney+: