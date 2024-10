Brutte notizie per i clienti di rete mobile e fissa TIM che hanno attive offerte TIMVISION che includono Disney+: l’operatore ha infatti annunciato in queste ore una rimodulazione che porterà aumenti fino a 4 euro al mese a partire dalla fine del mese di novembre 2024. Vediamo tutti i dettagli e le motivazioni.

Aumenti di prezzo per TIMVISION con Disney+

Sul sito TIM sono apparse due informative riguardanti gli aumenti previsti per alcune offerte TIMVISION che includono Disney+. Le pagine sono separate per quanto riguarda clienti di rete fissa e di rete mobile, ma il succo è bene o male lo stesso: a partire dal primo addebito successivo al 24 novembre 2024 (per rete mobile) o al 1° dicembre 2024 (per rete fissa), il costo mensile aumenterà di un importo compreso tra 1 e 4 euro (IVA inclusa), in funzione della specifica offerta attiva. I clienti di linea mobile stanno ricevendo proprio in questi giorni SMS informativi, mentre quelli con linea fissa possono trovare un messaggio dedicato all’interno della fattura di questo mese.

In particolare, la modifica contrattuale sarà applicata alle seguenti offerte:

rete fissa: TIMVISION con Disney+, Mondo Disney, TIMVISION Intrattenimento, TIMVISION Intrattenimento Plus, Mondo Intrattenimento, Disney+ Premium e Disney+ Standard

rete mobile: TIMVISION con Disney+, TIMVISION Intrattenimento, TIMVISION Intrattenimento Plus

Il motivo è bene o male il solito: TIM giustifica l’aumento con esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato. Escludendo TIM, vi ricordiamo che Disney+ mette attualmente a disposizione tre tipologie di abbonamento: Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

I clienti che non vogliono accettare la variazione contrattuale hanno il diritto di recedere dall’offerta TIMVISION senza penali o costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 23 dicembre 2024 (rete mobile) o entro il 31 dicembre 2024 (rete fissa). Come effettuare il recesso? Il diritto può essere esercitato facendo richiesta dall’Area Clienti MyTIM, chiamando gratuitamente il servizio clienti 187, recandosi in un negozio TIM, scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all’indirizzo “DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT”.

Chi dispone di un decoder TIMVISION in comodato d’uso gratuito, riceverà dopo la richiesta di recesso la comunicazione via email “Modalità di Restituzione TIMVISION Box“, contenente l’etichetta precompilata, che potrà essere utilizzata per effettuare la restituzione. Il decoder dovrà essere restituito entro 30 giorni dalla cessazione dell’offerta, altrimenti verrà considerato come acquistato e verranno addebitati importi tra i 10 e i 69 euro (in base agli anni dalla sottoscrizione dell’abbonamento al servizio).

Per maggiori informazioni è possibile consultare le comunicazioni di TIM sul sito ufficiale (qui per la rete fissa, qui per quella mobile).