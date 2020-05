In queste ore Sonos svela importanti novità per quanto riguarda la sua gamma di speaker di alto livello. Il colosso statunitense presenta infatti Sonos Arc, Sonos Sub, Sonos Five e la nuova piattaforma Sonos S2.

Specifiche Sonos Arc

Le soundbar di Sonos sono da sempre fra le migliori sul mercato, ma Sonos Arc vuole offrire ai clienti del brand audio una immersività ed una qualità mai sperimentata prima d’ora. Grazie alla piena compatibilità con Dolby Atmos ed un cuore completamente gestibile tramite software, Sonos Arc offre dialoghi cristallini e audio di altissimo livello indipendentemente dal contenuto in riproduzione.

Che si tratti di un film, un video, una canzone o un podcast, Sonos Arc è stato sviluppato per offrire il massimo della gamma audio in ogni situazione. All’interno del cilindro munito di una vistosa griglia arrotondata a 270 gradi, Sonos Arc integra ben 11 driver ad altissime prestazioni, due dei quali sono rivolti verso l’alto per offrire un audio 3D incredibile.

Grazie alla possibilità di configurazione completa tramite il software, Sonos Arc è in grado di regolare il profilo sonoro in base al preset dell’home theater e al tipo di contenuto riprodotto; in questo modo la soundbar è in grado di offrire pieno supporto al Dolby 5.1 o Dolby Atmos. È inoltre disponibile la modalità Night Sound per equalizzare la riproduzione audio e ridurre così la riproduzione di rumori forti.

Sonos Arc arriverà nelle colorazioni bianca e nera e potrà essere posizionata davanti la TV di casa oppure montarlo a parete tramite un apposito supporto venduto separatamente. Sul retro sono disponibili le porte per la connessione HDMI eARC o ARC. Sonos Arc è inoltre compatibili con Apple AirPlay 2 e gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Specifiche Sonos Five

Di fianco alla nuovissima soundbar di Sonos, la compagnia presenta anche Sonos Five, ovvero la versione aggiornata dell’iconico speaker Sonos Play:5 che l’ha resa così famosa in tutto il mondo. Per Sonos si tratta di un restyle più che di un vero e proprio nuovo prodotto, ed infatti la compagnia sottolinea come sia presente lo stesso audio e la stessa architettura acustica di Sonos Play:5.

Al suo interno troviamo infatti gli stessi sei driver di altissima qualità, con la possibilità di scegliere fra il modello in colorazione nera e scura. Proprio come Sonos Play:5, anche Sonos Five può essere riposto in posizione orizzontale e verticale, così come essere affiancato ad un altro Sonos Five per creare un vero e proprio ponte stereo.

Sonos Five presenta inoltre un architettura interna che offre maggiore potenza di calcolo, più memoria e un sistema wireless più affidabile e potente. Gli amanti del vinile potranno inoltre sfruttare l’ingresso line-in per ascoltarli anche sul nuovo speaker.

Specifiche Sonos Five

Oltre a Sonos Arc e Sonos Five, l’azienda svela anche Sonos Sub (Gen 3). Proprio come lo speaker visto nel capitolo precedente, anche per Sonos Sub si può parlare di un “aggiornamento incrementale”. Infatti, con un design che ricorda molto la precedente versione, Sonos Sub (Gen 3) punta maggiormente a migliorare alcune aree dello speaker, fra cui: performance più veloci e sistema wireless più potente.

Sonos Sub (Gen 3) offre due driver accoppiati a due amplificatori con risposta di frequenza pari a 25 Hz. Il dispositivo offre pieno supporto alla tecnologia Truplay, equalizzazione completa e profonda così come la possibilità di ottimizzare automaticamente la riproduzione audio quando accoppiato ad un altro speaker Sonos.

Feature e caratteristiche Sonos S2

A metà marzo vi avevamo parlato di Sonos S2, ovvero il prossimo grande balzo in avanti di Sonos per quanto riguarda la componente software che si muove dietro la gamma di dispositivi audio. La nuova applicazione, etichettata come “Sonos”, verrà ufficialmente lanciata il prossimo 8 giugno e, come vi avevamo già anticipato nella news linkata qualche riga più su, l’attuale app (prossima “ex”) verrà rinominata in Sonos S1 Controller su AppStore e Google Play Store.

La nuova app permetterà agli utenti di sfruttare una qualità audio superiore, un design rinnovato ed una migliore sicurezza. La UI viene completamente stravolta e rivolta agli utenti che sono soliti cercare nuove canzoni oltre a controllare l’esperienza di ascolto con gli speaker Sonos. Tutti gli utenti che utilizzano sistemi Sonos “vecchi”, ovvero non i nuovi visti in questa news, potranno continuare ad utilizzare l’attuale applicazione. Certo, non saranno disponibili le feature presenti nella piattaforma Sonos S2, ma la compagnia sottolinea come continueranno ad essere rilasciati aggiornamenti di sicurezza e bug fix.

Nel caso in cui abbiate speaker S1 e speaker S2, l’idea è quella di separare il sistema in due parti; in questo modo gli speaker nuovi potranno ricevere nuove feature nel corso del tempo, mentre i dispositivi più vecchi solo bug fix e aggiornamenti di sicurezza. Le FAQ Sonos vi permettono di scoprire quali sono i dispositivi compatibili con Sonos S2 e come dividere il sistema in due parti.

Prezzo e disponibilità Sonos Arc, Sub e Five

Prima di parlare della disponibilità e del prezzo dei prodotti Sonos, ci teniamo a precisare che questi modelli funzionano solo con la piattaforma S2. Ma ecco i prezzi:

Sonos Arc, 899 euro ;

; Sonos Sub, 799 euro ;

; Sonos Five, 579 euro.

I dispositivi sono già disponibili in pre-ordine sul sito ufficiale dell’azienda, con lancio globale a partire dal prossimo 10 giugno 2020.