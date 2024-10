Negli ultimi giorni, WhatsApp Beta per iOS ha ricevuto un nuovo aggiornamento, confermandosi, al pari della controparte per Android, un vero e proprio cantiere aperto: le ultime novità in anteprima riguardano il miglioramento del supporto agli adesivi, il blocco automatico dei contatti sconosciuti e i lavori in corso per l’implementazione dei sondaggi negli aggiornamenti di stato.

La nuova versione in anteprima dell’applicazione, distribuita nelle ultime ore ai fortunati beta tester iscritti al programma Testflight, anticipa la reintroduzione dei widget che nelle prossime settimane arriveranno sulla versione stabile di WhatsApp per iOS.

WhatsApp beta anticipa il ritorno di una comoda funzionalità

Come anticipato in apertura, le ultime settimane sono state decisamente ricche di novità per coloro che testano le versioni in anteprima di WhatsApp su uno smartphone della mela morsicata. Nelle ultime ore, il team di sviluppo ha messo ulteriore carne al fuoco, avviando il rilascio in anteprima dei widget per la schermata iniziale di iOS, una funzionalità introdotta da Apple con iOS 14 (del sistema operativo rilasciato nel 2020) e sempre più centrale nelle più recenti iterazioni, incluso il più recente iOS 18.

In passato WhatsApp offriva dei widget per iOS non pienamente funzionali ma poi, diversi mesi fa (ad aprile del 2024), decise di rimuoverli: la nuova versione dei widget in distribuzione su WhatsApp Beta per iOS, sfrutta la più recente API widget di iOS, motivo per cui questi widget saranno meglio integrati con le funzionalità di sistema; si tratta di widget interattivi che offre dati precisi e completi, estratti in tempo reale dall’app nell’arco della giornata.

Nello specifico, i nuovi widget di WhatsApp per iOS sono disponibili in diverse dimensioni (2×2 o 4×2), possono essere personalizzati dagli utenti per mostrare diverse tipologie di chat (tra chat recenti, chat fissate, chat frequenti e chat preferite) e consentono l’accesso rapido con un tocco a chat e gruppi preferiti. Sembra, inoltre, che possano essere messi più di questi widget contemporaneamente con “compiti” diversi.

La funzionalità è in distribuzione graduale per alcuni beta tester che eseguono almeno la versione 24.21.10.70 di WhatsApp Beta per iOS e dovrebbe arrivare sulla versione stabile dell’app con un aggiornamento atteso nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.