Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.19.10.73.

WhatsApp Beta per iOS ci anticipa una novità

Stando a quanto è emerso da una recente versione beta di WhatsApp per Android, gli sviluppatori stanno lavorando a una funzionalità per gestire i suggerimenti degli adesivi nelle chat, con la possibilità di abilitare o disabilitare il box che appare sopra la tastiera quando vengono inserite delle faccine e pare che una novità simile sia in lavorazione anche per l’applicazione iOS.

I suggerimenti appariranno direttamente nella barra della chat durante la digitazione: quando viene trovato uno sticker pertinente nella raccolta dell’utente, sostituirà il pulsante dell’adesivo, consentendo di accedere rapidamente e condividerlo senza doverlo cercare manualmente.

C’è da precisare che gli utenti manterranno il pieno controllo su questa funzionalità, in quanto nel caso in cui dovessero trovare i suggerimenti automatici inutili o fastidiosi, potranno facilmente disabilitarla in qualsiasi momento tramite un’apposita opzione nelle impostazioni dell’app.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti iOS.

