Il team di WhatsApp sta lavorando per migliorare la sicurezza degli utenti attraverso una nuova funzionalità che blocca i messaggi da account sconosciuti quando sono insistenti e potenzialmente dannosi.

La nuova opzione consente agli utenti iPhone di bloccare automaticamente i messaggi in arrivo da account sconosciuti se superano un volume elevato.

Blocco automatico di WhatsApp per i contatti sconosciuti potenzialmente pericolosi

Alcuni utenti di WhatsApp beta per iOS ora possono testare una nuova funzionalità di sicurezza che consente di bloccare automaticamente grandi volumi di messaggi da account sconosciuti.

L’opzione è accessibile nella sezione avanzate presente nelle impostazioni dell’app, tuttavia non blocca tutti gli account sconosciuti, ma solo quelli che inviano un numero insolitamente elevato di messaggi in un breve periodo e che quindi hanno maggiori probabilità di essere spam o tentativi di phishing.

WhatsApp invierà una notifica per sollecitare gli utenti ad abilitare questa funzionalità quando l’app rileva volumi insolitamente elevati di messaggi da account sconosciuti, ma vale la pena sottolineare che il blocco non è permanente, in quanto viene rimosso automaticamente non appena il volume dei messaggi torna a livelli normali.

Questa novità, in sperimentazione anche su WhatsApp beta per Android, è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.19.10.76 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

