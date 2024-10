Confermando una tabella di marcia già nota, nelle scorse ore AMD ha annunciato i nuovi processori per notebook Ryzen AI PRO 300, portando sostanzialmente sulla piattaforma laptop Ryzen PRO tutte le novità e i vantaggi introdotti con i modelli consumer Ryzen AI 300 in occasione del Computex di Taipei.

La piattaforma notebook Strix Point, arricchita in questo caso con tutte le tecnologie mirate alla sicurezza targate AMD, può contare su diverse novità che migliorano non solo l’efficienza energetica, ma anche e soprattutto le prestazioni in ambito CPU, GPU e AI.

L’accelerazione hardware per i carichi legati all’Intelligenza Artificiale infatti è uno dei punti di forza di questi nuovi processori (o APU) AMD, infatti rispetto alle precedenti generazioni l’azienda ha previsto una NPU di ultima generazione, XDNA2, che sicuramente farà la differenza nel segmento dei PC Copilot+ Windows 11. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

AMD Ryzen AI PRO 300: non solo Zen5, ci sono anche le novità per l’AI e la sicurezza

I processori Ryzen AI PRO 300 offrono un mix di novità che permettono di incrementare le prestazioni praticamente in tutti gli ambiti, dalla CPU alla scheda grafica, arrivando alla NPU XDNA2 capace di garantire un picco oltre i 50 TOPS. Lato CPU, arrivano i nuovi core Zen5 che saranno abbinati a core più efficienti Zen5c in diverse configurazioni; al pari dei modelli consumer, AMD ha previsto modelli sino a 12 core e 24 thread con TDP configurabile da 15 a 54 watt.

La componente grafica integrata, Radeon 890M, è la più recente e potente del catalogo AMD, una delle migliori in assoluto grazie all’architettura GPU RDNA 3.5 e 16 Compute Unit; è prevista anche una variante meno potente Radeon 880M, mentre riguardo le prestazioni generali siamo di fronte a un chip che può gestire senza problemi il gaming a 1080P con dettagli medi.

Oltre a una buona connettività che non si fa mancare standard di ultima generazione come USB 4.0 40 Gbps, DDR5 e WiFi 7 (sino a), possiamo dirvi che le prestazioni velocistiche, termiche e i consumi sono in linea con i prodotti annunciati questa estate. In quell’occasione AMD paragonava i nuovi Strix Point agli Intel Ultra 100 Meteor Lake, mentre attualmente il confronto andrebbe fatto con i più recenti Lunar Lake Core Ultra 200.

Quello che davvero caratterizza i nuovi modelli Ryzen AI PRO 300 rispetto alle varianti consumer (o non PRO) è l’insieme di tecnologie e software incluse nella piattaforma AMD PRO Security, ulteriormente aggiornata e migliorata per l’occasione con strumenti come AMD Memory Guard, cBMR, Watch Dog Timer e AMD Device Identity.

Tutti i modelli AMD Ryzen AI PRO 300

Al pari dei modelli per notebook AI consumer, la gamma AMD Ryzen AI PRO 300 è composta da tre modelli, due a 12 core e uno a 8 core; da notare che in queto caso il modello PRO base offre 8 core e non 10 core.

AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375: 12C / 24T – 2,2/5,1 GHz – 36 MB Cache – NPU 55 TOPS – Radeon 890M 16 CU – 15-54 W

AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370: 12C / 24T – 2,0/5,1 GHz – 36 MB Cache – NPU 50 TOPS – Radeon 890M 16 CU – 15-54 W

AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370: 8C / 16T – 2,0/5,0 GHz – 24 MB Cache – NPU 50 TOPS – Radeon 880M 12 CU – 15-54 W

Disponibilità e prezzi

Come da prassi, AMD e i competitor non comunicano i prezzi dei processori rivolti al mondo notebook, comunque reperibili in futuro. Riguardo la disponibilità, alcuni dei primi modelli offerti dai partner dovrebbero debuttare già a ottobre, molti altri nel corso del 2025.