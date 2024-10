Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di ottobre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese autunnale, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a ottobre 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a ottobre 2024

Film in uscita su Netflix

It’s What’s Inside (original)

Apriamo le novità Netflix di ottobre 2024 con It’s What’s Inside, film originale che mischia thriller e commedia. Una festa prematrimoniale si trasforma in un incubo esistenziale quando un amico che nessuno vedeva da tempo si presenta con una valigia contenente un misterioso dispositivo in grado di indurre lo scambio di corpi. Il gruppo cade nella tentazione di partecipare a un gioco perverso e scopre verità nascoste, desideri repressi e rancori profondi. Mentre le vite degli amici sono travolte da inganni e rivelazioni sorprendenti, la pellicola rivela diversi livelli di intrigo con colpi di scena sconvolgenti. Celebrato ai festival Sundance e SXSW, il lungometraggio d’esordio di Greg Jardin fonde thriller, commedia dark e fantascienza in una narrazione provocatoria, che sfida gli spettatori a chiedersi quanto conoscano veramente sé stessi.

Disponibile in streaming dal 4 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de It’s What’s Inside.

Il buco – Capitolo 2 (original)

A distanza di quasi cinque anni dal primo capitolo, arriva sulla piattaforma Il buco – Capitolo 2. Diretto da Galder Gaztelu-Urrutia, il film si svolge in un futuro distopico e ritrova i prigionieri reclusi in un carcere che si sviluppa verticalmente dove viene distribuito del cibo solo ai livelli superiori. Chi sta sotto guarda e soffre la fame. In questo secondo capitolo, un misterioso leader prende il comando della piattaforma, e un nuovo residente resta coinvolto nella battaglia contro il controverso metodo per distruggere il brutale sistema di rifornimento viveri. Ma quando basta mangiare dal piatto sbagliato per andare incontro alla morte, fino a dove ci si può spingere per salvarsi la vita?

Disponibile in streaming dal 4 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il buco – Capitolo 2.

Lonely Planet (original)

Cambiamo completamente genere perché da vedere questo mese di ottobre su Netflix c’è Lonely Planet, film romantico con Laura Dern e Liam Hemsworth. Una romanziera solitaria arriva a un prestigioso ritiro per scrittori in Marocco, sperando che l’ambiente isolato possa risolvere il suo blocco dello scrittore. Qui incontra un giovane e quella che inizia come una semplice amicizia si trasforma in un’inebriante storia d’amore che le cambierà la vita.

Disponibile in streaming dall’11 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lonely Planet.

Woman of the Hour (original)

Da non perdere questo mese c’è anche Woman of the Hour, pellicola diretta da Anna Kendrick (anche protagonista) che racconta un fatto realmente accaduto nel 1978. Al centro della storia troviamo il serial killer Rodney Alcala (Daniel Zovatto), che negli anni Settanta commise una serie di omicidi fingendosi fotografo di moda per attirare giovani aspiranti modelle e attrici nella sua trappola mortale. Dopo essere stato scarcerato, l’uomo partecipa a un noto programma televisivo, Il gioco delle coppie. Una donna deve scegliere tra tre aspiranti pretendenti nascosti da un muro che li divide, e il vincitore si aggiudica un viaggio in compagnia della concorrente. Il destino di Cheryl Bradshaw, attrice squattrinata in cerca di visibilità, è quello di partecipare alla puntata in cui è presente il serial killer, e di scegliere proprio lui.

Disponibile in streaming dal 18 ottobre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Woman of the Hour.

Don’t Move (original)

Giusto in tempo per Halloween arriva su Netflix Don’t Move, horror thriller prodotto da Sam Raimi con Finn Wittrock (American Horror Story) e Kelsey Asbille (Yellowstone). Una donna in lutto, sperando di trovare sollievo inoltrandosi in una foresta isolata, incontra un estraneo che le inietta una sostanza paralizzante. Mentre questa gradualmente paralizza il suo corpo, lei deve correre, nascondersi e lottare per salvarsi prima che tutto il suo sistema nervoso si spenga: riuscirà a farcela in appena 20 minuti?

Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Don’t Move.

Time Cut (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di ottobre con Time Cut, thriller horror fantascientifico diretto da Hannah Macpherson con Madison Bailey e Antonia Gentry che immerge gli spettatori in una corsa contro il tempo. Un’adolescente del 2024 viaggia indietro nel tempo fino al 2003 per impedire a un feroce assassino di uccidere la sorella. Un film che combina brividi slasher e paradossi temporali in una nostalgica ambientazione degli anni 2000.

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Time Cut.

Serie TV da vedere su Netflix

Heartstopper – stagione 3 (original)

Apriamo le novità Netflix di ottobre lato serie TV con la terza stagione di Heartstopper, tratta dall’omonima serie di romanzi grafici e webcomic scritta e ideata da Alice Oseman. In questi nuovi episodi, Charlie vorrebbe dichiararsi a Nick, che a sua volta ha una cosa importante da dirgli. Con la fine delle vacanze estive e il passare dei mesi, gli amici iniziano a rendersi conto che l’anno scolastico si presenterà con le sue gioie e le sue sfide. Mentre si conoscono meglio, affrontano relazioni, organizzano feste e iniziano a pensare alla scelta dell’università, tutti devono imparare a contare sulle persone che amano quando la vita non va come previsto.

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Heartstopper.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft

In arrivo questo mese Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, serie animata che i fan della popolare saga di videogiochi non possono perdersi. Ambientata dopo gli eventi della più recente trilogia di videogiochi (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider), segue un nuovo capitolo della vita dell’eroina giramondo nel ruolo dell’iconica avventuriera. Più di venticinque anni dopo la sua prima apparizione, Lara Croft (con la voce di Hayley Atwell nella versione originale) continua a esplorare antichi misteri e a scoprire verità perdute attraverso pericolose destinazioni mozzafiato. Dopo gli eventi della saga di Survivor, Lara Croft ha abbandonato i suoi amici per intraprendere avventure in solitaria sempre più rischiose, ma deve tornare a casa quando a Croft Manor si verifica il furto di un pericoloso e potente artefatto cinese da parte di un ladro con un’inquietante connessione personale. Nel corso dell’ambiziosa missione di ricerca, Lara affronterà avventure in tutto il mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove si troverà faccia a faccia con il suo vero io e dovrà decidere che tipo di eroina vuole diventare.

Disponibile in streaming dal 10 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft.

Outer Banks – stagione 4, parte 1 (original)

In arrivo questo mese la prima parte della quarta stagione di Outer Banks, serie che racconta la storia di un gruppo di adolescenti. Dopo il salto nel futuro lungo diciotto mesi della scorsa stagione in cui Wes Genrette propone ai Pogue di trovare il tesoro di Barbanera, la nuova stagione ci riporta indietro ai momenti prima di quell’evento. Dopo aver trovato l’oro di El Dorado, i Pogue tornano alle Outer Banks e decidono di condurre una vita “normale”: costruiscono un nuovo rifugio ribattezzato “Poguelandia 2.0” e aprono un’attività di attrezzatura da pesca piuttosto redditizia. Ma alcune difficoltà economiche spingono John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo ad accettare la proposta di Wes e partire per una nuova avventura in cerca di altro denaro. La situazione si fa ben presto più complicata del previsto, con nuovi pericolosi nemici alle calcagna pronti a batterli sul tempo per impossessarsi del tesoro. Ma questo è solo l’inizio e i Pogue si vedono costretti a mettere in discussione passato, presente e futuro e a domandarsi chi sono veramente, qual è il senso dello loro azioni e quanto sono disposti a rischiare. La seconda parte (episodi 6-10) sarà disponibile dal 7 novembre 2024.

Disponibile in streaming dal 10 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Outer Banks.

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – stagione 3 (original)

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer ritorna con la terza stagione: 10 nuovi episodi per l’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), che dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Questa stagione si basa su “Il dio della colpa“, quinto romanzo di Michael Connelly dedicato al personaggio: il libro segue Haller mentre affronta il caso di Andre La Cosse (Julian nella serie), un “pappone digitale” accusato dell’omicidio di Gloria Dayton, una vecchia amica di Mickey.

Disponibile in streaming dal 17 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer.

L’ultima notte a Tremor (original)

Tra le serie più attese da guardare questo mese c’è L’ultima notte a Tremor, tratta dall’acclamato romanzo omonimo di Mikel Santiago. Racconta la storia di Peter Harper (Javier Rey), un musicista in profonda crisi professionale e personale che decide di isolarsi in un remoto villaggio sulla costa irlandese per cercare pace e riflessione. Circondato da una natura selvaggia e imponente, che sembra offrire il rifugio ideale, le sue giornate si susseguono tra la solitudine e il suono delle onde che s’infrangono sulle scogliere. Peter stringe un’amicizia con i suoi vicini di casa, una coppia misteriosa, e intreccia una relazione con Judie (Ana Polvorosa), una donna americana in vacanza. Quella che doveva essere una tranquilla estate si trasforma però in un incubo quando durante un violento temporale, Peter viene colpito da un fulmine. Al risveglio in ospedale, inizia ad essere perseguitato da visioni angoscianti e da un malessere interiore che lo riporta ai suoi traumi infantili. Le sue percezioni si fanno sempre più distorte, e ciò che inizialmente sembra il frutto di una mente sconvolta, si trasforma in una serie di premonizioni inquietanti. Peter inizia a vedere ombre misteriose muoversi fuori dal suo campo visivo, mentre gli atteggiamenti dei suoi amici diventano inspiegabilmente sospetti. Ma il vero terrore si manifesta attraverso i suoi incubi ricorrenti, in cui vede Judie essere rapita e uccisa. La domanda che perseguita Peter è una sola: sta impazzendo o sta percependo una realtà che gli altri non riescono a vedere?

Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ultima notte a Tremor.

La legge di Lidia Poët – stagione 2 (original)

Da non perdere a ottobre su Netflix c’è la seconda stagione di La legge di Lidia Poët, serie che rilegge in chiave light procedural la vera storia di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia, interpretata da Matilda De Angelis. A Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto: vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Lidia ha chiuso completamente con l’amore, tanto più con Jacopo, responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. Ma i due sono costretti a rivedersi per condividere, loro malgrado, un’indagine segreta che li riguarda da vicino, riscoprendo la complicità e il divertimento che li lega da sempre. A dare filo da torcere il nuovo Procuratore del Re, Fourneau, un uomo delle istituzioni che inaspettatamente tratta Lidia come sua pari, spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti, e sul costo della rinuncia personale che sta sostenendo in nome dei suoi ideali. In questi sei nuovi episodi, Lidia continuerà a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, con assoluta genialità, spiazzando l’avversario con intelligenza, ironia e senza mezzi termini, ma non per questo senza mai mettersi in discussione.

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di La legge di Lidia Poët.

The Diplomat – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di ottobre 2024 con la seconda stagione di The Diplomat, serie con protagonista Keri Russell nei panni di Kate Wyler, ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Un’esplosione letale nel cuore di Londra frantuma il mondo dell’ambasciatrice. Faticando a ricostruire le vite distrutte e a rimettere insieme un team a pezzi, Kate affronta la sua peggior paura: l’attacco che l’ha portata nel Regno Unito non ha avuto origine da una nazione rivale, ma dall’interno del governo britannico. Mentre insegue la verità, il suo unico vero alleato è il suo quasi ex marito Hal Wyler (Rufus Sewell), ancora vivo e vegeto, e sempre più coinvolto. Si trova così ad affrontare un matrimonio alla deriva, complesse dinamiche con il Segretario di Stato per gli affari esteri Austin Dennison (David Gyasi) e una minacciosa visita della vicepresidente Grace Penn (Allison Janney).

Disponibile in streaming dal 31 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Diplomat.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV e documentari, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In particolare, vi segnaliamo:

Il 7 e l’8 – 1° ottobre 2024

Unsolved Mysteries (stagione 5, original) – 2 ottobre 2024

L’amore è cieco (stagione 7, reality show original) – 2 ottobre 2024

Chef’s Table: Noodles e spaghetti (docuserie original) – 2 ottobre 2024

Trouble (original) – 3 ottobre 2024

Blue Box (serie anime, original) – 3 ottobre 2024

DanDaDan (serie anime) – 3 ottobre 2024

Ranma1/2 (serie anime, original) – 5 ottobre 2024

I fratelli Menendez (documentario original) – 7 ottobre 2024

Ali Wong: Single Lady (speciale stand-up comedy, original) – 8 ottobre 2024

Starting 5 (docuserie original) – 9 ottobre 2024

Inganno (stagione 1, original) – 9 ottobre 2024

Guerra e rivolta (original) – 11 ottobre 2024

Sweet Bobby: il mio incubo (original) – 16 ottobre 2024

I AM A KILLER (stagione 5, docuserie original) – 16 ottobre 2024

Gundam: Requiem for Vengeance (anime, original) – 17 ottobre 2024

Jurassic World: Teoria del Caos (stagione 2, original) – 17 ottobre 2024

Territory (stagione 1, original) – 24 ottobre 2024

Beauty in Black di Tyler Perry (stagione 1, original) – 24 ottobre 2024

Hellbound (stagione 2, original) – 25 ottobre 2024

Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi (Parte 2) (docuserie original) – 25 ottobre 2024

Martha Stewart: una storia americana (documentario) – 30 ottobre 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix a ottobre 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui in basso e continuare a seguirci.