La serie Sony LinkBuds introdotta nel mese di febbraio 2022, con il caratteristico paio di cuffiette con foro (ad anello per dirla alla Sony), si aggiorna oggi con tre novità, due paia di cuffie wireless e un altoparlante, in ordine: LinkBuds Fit (nell’immagine di copertina), LinkBuds Open e LinkBuds Speaker. Saranno disponibili sul mercato italiano a breve, prodotti di cui, intanto, vi descriviamo le principali caratteristiche e peculiarità.

Caratteristiche tecniche e funzioni di Sony LinkBuds Fit, Open e Speaker

Iniziamo dalle cuffie, entrambe “pensate soprattutto per chi conduce uno stile di vita attivo”, sottolinea Sony, cuffie compatibili con una nuova app presentata in occasione del lancio. Si chiama Sound Connect e permette di personalizzare varie opzioni e impostazioni delle cuffie (e del nuovo altoparlante), anche l’equalizzazione. Integra anche un’opzione con cui a tenere traccia della cronologia di ascolto e una funzione chiamata Background Music Effect che, sfruttando il processore DSP, fa sembrare che il suono provenga dallo spazio circostante anziché dagli auricolari.

Sony LinkBuds Fit, il modello più sportivo

La presenza di una “coda” per migliorare l’ancoraggio all’orecchio e ridurre nel contempo le pressioni denota la particolare vocazione sportiva di questi auricolari, che Sony presenta come un modello stabile e confortevole anche durante l’attività fisica.

Le Sony LinkBuds Fit sono delle cuffie true wireless dalle dimensioni contenute e di tipo in-ear, dotate di gommini intercambiabili. Presente la funzione di riduzione del rumore e una modalità Auto Ambient Sound che adatta automaticamente il suono all’ambiente circostante, funzioni basate sullo stesso processore V2 delle Sony WF-1000XM5, cuffie di fascia alta che abbiamo provato poco più di un anno fa. Stessa derivazione anche per il trasduttore Dynamic Driver X, che dovrebbe assicurare una resa sonora di livello elevato.

Le Sony LinkBuds Fit sono dotate inoltre delle tecnologie High-Resolution Audio Wireless, DSEE Extreme e Precise Voice Pickup, una funzione che gestendo i microfoni delle cuffie insieme a un sistema di elaborazione dei segnali audio, promette chiarezza del parlato anche nei luoghi rumorosi.

Per il resto, non mancano alcune funzioni di accessibilità per la gestione tramite comandi vocali, oltre alle funzionalità Auto Switch, Auto Play, Quick Access, Spotify Tap e Amazon Music Play Now. C’è anche Wide Area Tap, una funzione che permette di gestire le cuffie senza toccarle sfiorando per due o tre volte l’area posta davanti alle orecchie. Da segnalare anche la certificazione IPX4 contro schizzi di acqua e sudore, la connessione multipunto (che semplifica l’utilizzo con più dispositivi connessi), i comandi tramite i movimenti della testa e la funzione Speak-to-Chat.

Questione autonomia, le Sony LinkBuds Fit promettono fino a 5 ore e mezza di riproduzione continuativa e tre ricariche complete con la custodia tenendo attiva la funzione di riduzione del rumore ambientale. Complessivamente Sony dichiara fino a 21 ore di autonomia.

Le nuove cuffie con il buco: Sony LinkBuds Open

Le eredi delle LinkBuds più famose si chiamano Sony LinkBuds Open, il modello con design ad anello aperto, o per meglio dire, con il buco. Sono delle cuffie molto leggere e pensate per essere confortevoli, merito anche di una forma studiata apposta per adattarsi all’orecchio, sottolinea il produttore.

Come le citate integrano il processore V2 di Sony, ma promettono una resa sonora decisamente diversa per ovvie ragioni legate alla particolare forma del trasduttore da 11 mm, ad anello per l’appunto. Rispetto alle LinkBuds Fit, lasciano parte del condotto uditivo esterno libero, facilitando la percezione dei rumori ambientali (è infatti assente un sistema di riduzione del rumore) e, viceversa, limitando il senso di immersività che possono garantire le comuni cuffie in-ear. È probabile che ne risentano soprattutto le basse frequenze, ipotesi velatamente confermata anche dall’azienda stessa che accenna solo all’ottima resa nella riproduzione di medi e alti.

Presenti le tecnologie DSS (Digital Sound Enhancement Engine), Precise Voice Pickup e Adaptive Volume Control, una funzione che regola automaticamente il volume a seconda dell’ambiente in cui ci si trova. Le Sony LinkBuds Open sono inoltre dotate di vari comandi e funzioni per la gestione già precedentemente menzionate, fra cui Auto Switch, Auto Play, Quick Accesso, Wide Area Tap, oltre alla connessione multipunto.

Da segnalare inoltre la certificazione IPX4 e la possibilità di personalizzarne l’estetica scegliendo fra vari colori e stili di adattatori e cover, venduti separatamente. Per quanto riguarda invece l’autonomia, il produttore promette fino a 8 ore di riproduzione continuativa a cui si aggiungono 14 ore extra usufruendo della custodia di ricarica per un totale di 22 ore complessive.

L’altoparlante Sony LinkBuds Speaker

C’è anche un altoparlante, il primo della serie LinkBuds. Si tratta di un prodotto dalle dimensioni compatte che, grazie alla funzione Auto Switch compatibile anche con le cuffie menzionate (oltre che con LinkBuds S, WH-1000XM5, WF-1000XM5), permette di trasferire la musica o altri contenuti riprodotti dagli auricolari a LinkBuds Speaker automaticamente tramite Bluetooth.

Si tratta insomma di un altoparlante (quasi) smart, benché privo di funzioni di automazione per la domotica e di funzioni di assistenza digitale, per inciso, un prodotto dotato di un’unità X-Balanced Speaker, di un tweeter e di radiatori passivi. Per quanto riguarda le tecnologie, ce n’è una per eliminare l’eco, utile se lo si utilizza per telefonare, è presente la funzione Auto Play con cui avviare la musica con un tocco, e si può gestire anche tramite l’app Sound Connect.

Per il resto, Sony LinkBuds Speaker è certificato IPX4, si può agganciare a un cinturino e vanta quattro pulsanti fisici con cui gestire la riproduzione, della durata massima di 25 ore continuative, secondo quanto riportato dal produttore.

Prezzi e disponibilità italiana

Le Sony LinkBuds Fit saranno disponibili nei colori bianco, verde e nel viola di Olivia Rodrigo con cui l’azienda ha rinnovato la collaborazione, cantautrice che ha contribuito nella personalizzazione delle impostazioni e dell’interfaccia utente dell’equalizzatore dell’app Sound Connect. Arrivano invece nei colori bianco, nero e nello stesso viola le cuffie Sony LinkBuds Open, mentre l’altoparlante Sony LinkBuds Speaker sarà invece disponibile in due colori, grigio e nero.

Per il momento, l’azienda non ha annunciato alcuna informazione riguardo ai prezzi e alla disponibilità effettiva di questi prodotti per il nostro mercato. Ciononostante, su Amazon entrambe le cuffie sono già ordinabili: le Sony LinkBuds Fit costano 199 euro, stesso prezzo di vendita delle LinkBuds Open, entrambe in vendita sul mercato italiano dal 25 ottobre. Sconosciuti invece i prezzi e l’arrivo di LinkBuds Speaker.