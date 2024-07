Alcuni di voi, se abbonati a Netflix e fruitori della piattaforma tramite PC, potrebbero essersi accorti di una novità che farà storcere il naso a molti negli ultimi giorni: l’azienda ha aggiornato l’app per Windows.

Se questa solitamente risulterebbe come una buona notizia, visto che un aggiornamento dovrebbe introdurre miglioramenti e nuove funzionalità o quanto meno risolvere alcuni bug, in questo caso non è così; scopriamo perché.

Netflix non permette di scaricare i contenuti su Windows con la nuova web app

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, la notizia era già trapelata questa primavera, ci si aspettava già che Netlfix decidesse di interrompere la possibilità di scaricare film e serie TV su Windows, ma si pensava che lo avrebbe fatto introducendo una nuova versione dell’app.

A conti fatti, la “nuova app” di Netflix altro non è che una web app, in pratica il sito web della piattaforma che si apre in una finestra singola, con tutte le limitazioni che ciò comporta, oltre ad essersi aggiornata in maniera automatica e cancellando contestualmente la precedente versione classica.

Dunque quali sono i limiti della nuova applicazione? In primo luogo non è più possibile effettuare il download di alcun tipo di contenuto, ma mancano anche il Picture in Picture e il 5.1 lato audio; inoltre, per quanto tecnicamente la riproduzione in 4K dovrebbe funzionare, sembra che al momento utilizzando il browser Egde (l’unico che supporta la riproduzione con questa risoluzione) gli utenti siano fermi al 1080p.

Il browser Edge inoltre risulta vincolante anche da un altro punto di vista, la nuova app utilizza il motore web del browser in questione per il rendering, di conseguenza se il software in questione non è installato sul PC dell’utente, la riproduzione non partirà.

Alla luce di ciò qualcuno potrebbe optare per l’utilizzo tramite il classico sito web di Netflix con il proprio browser preferito, purtroppo però questo comporta nella maggior parte dei casi ulteriori limitazioni, come la risoluzione che non va oltre i 720p.

Volendo essere pignoli, ci sarebbe un modo per aggirare la situazione, ovvero provvedere all’installazione dell’ultima versione dell’app menzionata poco sopra; tuttavia probabilmente il gioco non vale la candela, visto che Netflix bloccherà sicuramente il supporto al software in questione nel breve periodo, inficiando di fatto lo sforzo dell’utente.