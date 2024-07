Netflix continua a credere nei videogiochi e dopo aver acquisito studi indipendenti negli ultimi anni, ora il colosso dello streaming compie un altro passo importante in questa direzione.

Variety riporta che Netflix ha assunto Alain Tascan come nuovo presidente della divisione giochi. Precedentemente Tascan era vicepresidente esecutivo per lo sviluppo dei giochi presso Epic Games dove ha supervisionato lo sviluppo per alcuni dei titoli di enorme successo della società, come Fortnite, Lego Fortnite, Rocket League e Fall Guys, tuttavia Netflix sta anche reclutando talenti creativi.

Netflix crede nei videogiochi

Nella chiamata sugli utili del secondo trimestre, i dirigenti di Netflix hanno rivelato che la società ha più di 80 giochi attualmente in fase di sviluppo che potrebbero aggiungersi all’attuale catalogo di circa 100 titoli.

Molti di questi nuovi giochi sono fiction interattive basata su serie e film Netflix e hanno l’obiettivo di offrire ai fan nuovi modi di interagire con i loro spettacoli preferiti.

Recentemente Netflix ha condiviso che ha in programma di lanciare un gioco multigiocatore ispirato a Squid Game che dovrebbe approdare su Netflix Games più avanti nel corso dell’anno.

Nonostante Netflix stia investendo molto nella sua divisione di videogiochi, il progetto stenta a decollare, tuttavia sembra che la società creda fermamente in un successo prima o poi, un po’ come accaduto con il piano con pubblicità.