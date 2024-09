Quando mancano pochi giorni al rilascio di iPadOS 18 (le Release Candidate sono state rilasciate il 9 settembre), Apple ha pubblicato un breve comunicato per dare una buona notizia agli utenti iPad dell’Unione Europea.

Nello specifico, sempre in ottica dell’apertura dei propri sistemi operativi, anche i tablet della mela morsicata saranno compatibili con la distribuzione alternativa delle app, qualcosa che finora era esclusivo degli iPhone.

iPadOS 18 porta gli app store alternativi anche su iPad

In Europa sta per concretizzarsi il secondo capitolo di una vicenda che affonda le proprie radici nell’entrata in vigore del DMA (Digital Markets Act) nell’Unione Europea. Apple, come le altre big del settore tech, ha dovuto sottostare ad alcuni paletti, andando a modificare profondamente i propri sistemi operativi e le proprie app per renderle più “aperte” e favorire la concorrenza.

Per quanto riguarda iOS, tutto ciò si è concretizzato con i rilasci di iOS 17.4 e iOS 17.5 di marzo e maggio 2024. Nel vecchio continente, il colosso di Cupertino ha dovuto modificare tutta una serie di documenti, linee guida e procedure per far sì che, ad esempio, Safari non fosse il browser predefinito e che App Store non fosse l’unico veicolo per le applicazioni.

Ora, a distanza di qualche mese, arrivano novità anche per il mondo iPadOS: secondo quanto comunicato dalla stessa Apple, a partire da lunedì 16 settembre con l’avvento di iPadOS 18, anche gli iPad potranno godere della distribuzione alternativa delle app.

Il comunicato di Apple

Come anticipato in apertura, in data odierna, il colosso di Cupertino ha rilasciato, sul proprio portale degli sviluppatori, un breve “Aggiornamento sulle app iPadOS 18 distribuite nell’Unione Europea“.

Apple fa sapere di avere rivisto linee guida per la revisione delle app in modo da aggiungere la nuova versione del sistema operativo per iPad ai software che potranno sfruttare la distribuzione alternativa, invitando gli sviluppatori a “firmare” la versione aggiornata degli accordi che supporta anche iPadOS.

A partire dal 16 settembre: Gli utenti nell’UE possono scaricare le app iPadOS sull’App Store e tramite distribuzione alternativa. Come menzionato a maggio , se hai sottoscritto l’Addendum sui termini alternativi per le app nell’UE, le prime installazioni annuali di iPadOS inizieranno ad accumularsi e verrà applicata la commissione più bassa dell’App Store.

Nelle app per iPadOS è possibile utilizzare motori di browser alternativi.

I report storici sulle installazioni delle app in App Store Connect, utilizzabili con il nostro calcolatore delle tariffe, includeranno iPadOS.

Tutti gli iPad supportati che verranno aggiornati a iPadOS 18 nell’Unione Europea potranno così pareggiare gli iPhone per quanto concerne la possibilità di installare applicazioni provenienti da fonti diverse dall’App Store ufficiale (Marketplace alternativi o siti web idonei), decisamente un’ottima notizia specie quando si parla di app particolari o, ad esempio, di emulatori di vecchie console.