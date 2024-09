A IFA, fiera di Berlino sulla tecnologia in corso in questi giorni, da domani aperta anche al pubblico oltre alla stampa, c’è anche Lenovo, che ha presentato oggi un bel po’ di nuovi prodotti, soprattutto computer portatili. In questo articolo un sunto, per quanto possibile stringato, con le novità più importanti e le informazioni chiave.

I nuovi notebook AI di Lenovo: ThinkPad, ThinkBook, Yoga e IdeaPad

Iniziamo dai nuovi PC AI, cioè dai nuovi computer dotati dei più recenti chip pensati anche per supportare le funzioni di intelligenza artificiale. C’è il nuovo Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition equipaggiato con i processori Intel Core Ultra (Serie 2) alla stregua di Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9), ThinkPad T14s Gen 6, ThinkBook 16 Gen 7+, Yoga Pro 7 (14″, 9), IdeaPad Slim 5 (15″, 10) e Lenovo IdeaPad Slim 5 (13″, 10) tutti alimentati dai chip AMD Ryzen AI, oltre al nuovo ThinkBook 16 Gen 7+ che, assieme a IdeaPad Slim 5x (14″, 9) e IdeaPad 5x 2-in-1 (14″, 9) sono i primi notebook di Lenovo dotati del processore Snapdragon X Plus a 8 core. Ma procediamo con ordine.

Le novità delle serie Lenovo ThinkPad e ThinkBook

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

È l’unico della serie ThinkPad a montare il più recente processore Intel Core Ultra (Serie 2) presentato a IFA 2024 l’altro ieri. Il produttore non ha al momento annunciato quali varianti di quest’ultimo saranno disponibili, ma sappiamo che è equipaggiato con una scheda grafica Intel Arc Xe e con una NPU che supera i 45 TOPS (Tera Operations per Second: indicano la velocità di elaborazione della NPU)

Lo schermo è un OLED da 14″ con risoluzione 2,8K, Dolby Vision e frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz. Dentro questo notebook, dal peso inferiore al chilogrammo, c’è una batteria da 57 Wh che promette più di 18 ore di autonomia, secondo Lenovo. Da segnalare anche la connettività Wi-Fi 7, il 5G sub-6 GHz opzionale e una buona dotazione di porte, fra cui due USB-A, due Thunderbolt 4 e una HDMI.

Per il resto, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition supporterà le funzioni di Copilot+ di Microsoft, oltre a poter contare sulle seguenti funzionalità esclusive dei computer Aura Edition:

Smart Mode è una suite di funzionalità che ottimizza le prestazioni fra cui ci sono le funzioni di sicurezza di Shield Mode, la modalità focus per ridurre le distrazioni Attention Mode, la funzione per il lavoro Collaboration Mode e la Wellness Mode, che include avvisi relativi al benessere (postura e affaticamento degli occhi);

è una suite di funzionalità che ottimizza le prestazioni fra cui ci sono le funzioni di sicurezza di Shield Mode, la modalità focus per ridurre le distrazioni Attention Mode, la funzione per il lavoro Collaboration Mode e la Wellness Mode, che include avvisi relativi al benessere (postura e affaticamento degli occhi); Smart Share è invece una funzione supportata dall’intelligenza artificiale per la condivisione di immagini fra smartphone e computer;

è invece una funzione supportata dall’intelligenza artificiale per la condivisione di immagini fra smartphone e computer; Smart Care dà accesso agli strumenti di supporto di Lenovo, compreso il chatbot proprietario che aiuta a risolvere determinati problemi in tempo reale.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition sarà disponibile da novembre, ma solo sui mercati di Regno Unito, Germania, Francia, Paesi nordici e Svizzera, al prezzo di partenza di 2.699 euro (IVA esclusa). Non sappiamo al momento se arriverà anche in in Italia.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 AMD

AMD invece di Intel per questo notebook, dotato dei nuovi processori Zen 5 Ryzen AI Pro con abbinata grafica AMD Radeon e NPU annessa. Anche in questo caso Lenovo non ha specificato quali versioni monta, al momento, ma sappiamo che sono affiancati da non più di 64 GB di memoria RAM LPDDR5x a doppio canale.

Lo schermo di Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 AMD è un 14″ con risoluzione WUXGA, rapporto di forma 16:10 e 400 nit di luminosità massima, schermo incastonato in una scocca molto sottile (16,9 mm lo spessore) e leggera (pesa 1,3 kg). Da segnalare anche la connettività Wi-Fi 7 e 5G sub-6 GHz e le seguenti porte: due USB-A, altrettante Thunderbolt 4, una HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 AMD sarà disponibile sul nostro mercato a partire da novembre al prezzo di partenza di 2.199 euro (IVA esclusa).

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+

Crescono le dimensioni e gli ingombri, essendo un notebook con schermo da 16″, con risoluzione 3,2K, ma non il produttore del processore. Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+ monta infatti una CPU AMD Ryzen AI 9 365 affiancata a una scheda grafica integrata AMD Radeon 880M e a una NPU da 50 TOPS massimi.

Si tratta di un computer portatile dotato anch’esso di funzioni di intelligenza artificiale, di connettività Wi-Fi 7 e con una batteria da ben 85 Wh che promette più di 17 ore di riproduzione video a 1080p, secondo quanto dichiarato da Lenovo.

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+ sarà disponibile in Italia a partire da dicembre a un prezzo di partenza di 999 euro (IVA esclusa).

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7

C’è invece Snapdragon X Plus a 8 core a bordo di Lenovo ThinkBook 16 Gen 7, SoC presentato a IFA nelle scorse ore che vanta una NPU da 45 TOPS e prestazioni leggermente inferiori agli altri chip della serie Snapdragon X.

È un notebook dotato di uno schermo da 16″ e di una batteria da 84 Wh, componenti montati in una scocca spessa 16 mm che, nonostante le dimensioni del display, fa sì che sia comunque trasportabile senza grossi problemi.

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 sarà disponibile sul nostro mercato a partire da ottobre a un prezzo di partenza di 819 euro (IVA esclusa).

Le novità delle serie Lenovo Yoga e IdeaPad

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9)

Essendo un “Aura Edition” sono incluse anche in questo notebook le funzioni citate sopra, computer portatile equipaggiato con i nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2) con NPU da oltre 45 TOPS, SSD fino a 1 TB e un massimo di 32 GB di RAM a 8533 MHz.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9) vanta inoltre uno schermo da 15″, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e una batteria da 70. Sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal mese di settembre a partire da 1.399 euro, ragion per cui dovrebbe arrivare anche su Amazon a giorni.

Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 9)

C’è invece un processore AMD Ryzen AI 9 365 a bordo di Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 9), ennesimo notebook svelato oggi a IFA 2024 dotato di una NPU da 50 TOPS e, da novembre, delle funzioni di intelligenza artificiale di Copilot+.

Lo schermo di questo nuovo notebook è un OLED da 14,5″ con risoluzione 2,8K, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 600 nit, notebook che vanta una tastiera con rivestimento soft touch, due altoparlanti, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e una fotocamera IR Full HD per le videochiamate.

Anche Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 9) sarà in vendita sul nostro mercato a partire da settembre, con prezzi a partire da 1.699 euro. Presto, con tutta probabilità si potrà comprare anche su Amazon.

Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14″, 9)

Come intuibile dal nome, si tratta di un convertibile, alimentato dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon X Plus a 8 core e dotato di una NPU da 45 TOPS affiancati a 16 GB di RAM LPDDR5X a doppio canale e con un’unità SSD da 1 TB di spazio di archiviazione massimo.

Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14″, 9) monta uno schermo touch OLED da 14″ con risoluzione WUXGA, fattore di forma 16:10, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e 400 nit di luminosità massima, schermo che vanta inoltre una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Da menzionare la connettività Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, e la dotazione di porte, piuttosto completa: due USB-C, una HDMI 2.1, due USB-A, un lettore di schede microSD e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14″, 9) arriverà sul mercato italiano a settembre a un prezzo di partenza di 999 euro, computer che sarà in vendita presto anche su Amazon.

Lenovo IdeaPad Slim 5x (14″, 9)

Stesso processore Qualcomm Snapdragon X Plus a 8 core e NPU per Lenovo IdeaPad Slim 5x (14″, 9), notebook standard (cioè non convertibile) equipaggiato con un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5X a doppio canale in grado di ospitare SSD fino a 1 TB.

C’è uno schermo OELD da 14″ anche in questo caso, la stessa dotazione di porte, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, e una batteria da 57 Wh. Stesso periodo di lancio sul nostro mercato anche per Lenovo IdeaPad Slim 5x (14″, 9), che sarà in vendita (anche su Amazon) entro questo mese a un prezzo di partenza di 899 euro.

Lenovo IdeaPad Slim 5 (15″, 10) e (13″, 10)

Due versioni diverse per uno stesso notebook alimentato da processori AMD Ryzen 7000 con display da 13″ e da 15″ che si differenziano anche per la dotazione interna. Il modello più piccolo può essere configurato con un massimo di 16 GB di RAM, mentre il 15″ ne può ospitare anche il doppio.

Cambia fra le due versioni anche la capacità delle batterie, da 54 Wh il 13″ (che è anche più leggero: pesa 1,15 kg) mentre da 70 Wh il 15″ (che pesa 1,49 kg). Non ci sono differenze invece per quel che riguarda i prezzi e la disponibilità visto che sia Lenovo IdeaPad Slim 5 (15″, 10) che IdeaPad Silm 5 (13″, 10) arriveranno sul mercato italiano a ottobre con prezzi a partire da 699 euro.

Le altre novità di Lenovo, fra software, collaborazioni e concept

Alla fiera di Berlino sulla tecnologia, oltre ai notebook, Lenovo ha annunciato il rinnovo dell’accordo con la Formula 1, di cui sarà di nuovo partner a partire dal prossimo anno. Continuerà cioè a fornire all’organizzazione dispositivi, software e servizi tecnologici a supporto delle competizioni e di tutto quello che c’è attorno.

Fra le altre novità presentate a IFA 2024, c’è anche Lenovo Auto Twist AI, un concept di PC portatile dotato di uno schermo girevole su un perno posto nella sezione centrale della tastiera. La sua particolarità sta nel fatto che la rotazione è automatica e segue i movimenti dell’utente con il coperchio che si chiude automaticamente quando il dispositivo rimane incustodito, per ragioni di sicurezza. Trattandosi di un prototipo, Lenovo non ha al momento condiviso alcuna informazione riguardo all’eventuale commercializzazione futura.

Nuovo anche il servizio AI PC Fast Start, una soluzione pensata per aiutare le aziende a implementare soluzioni di intelligenza artificiale. Passando invece alle novità software, Lenovo è tornata a parlare di Creator Zone, un’applicazione già presentata al CES 2024 di Las Vegas che integra varie funzioni basate sull’intelligenza artificiale per la generazione e la modifica di testi e di immagini. Creator Zone sarà disponibile in download da ottobre prima su Yoga Pro 9i, poi anche su altri dispositivi della serie Yoga.

In copertina Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9)