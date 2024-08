Nonostante manchi ancora qualche giorno a IFA 2024, Lenovo ha deciso di giocare d’anticipo presentando due monitor e alcuni nuovi accessori per la console portatile Legion Go.

Rientrano tutti nell’ecosistema Lenovo Legion, quello dedicato ai prodotti per il settore dei videogiochi, che si arricchisce di un bel po’ di novità in arrivo nei prossimi mesi, anche sul nostro mercato. Intanto, scopriamone di più.

Due nuovi monitor Lenovo Legion

Iniziamo dai monitor, Lenovo Legion RC27qc-30 (nell’immagine che segue) e Lenovo Legion R32qc-30, nomi difficili da ricordare ma parlanti, come spesso accade per questo tipo di prodotti. Il primo è dotato di un pannello da 27″, mentre l’altro è da 31,5″ effettivi (lo sono spesso quelli commercializzati come “32”), entrambi curvi 1500R (significa che completa un cerchio con un raggio di 1,5 metri).

Essendo dei monitor da gaming, non sorprende leggere che supportano entrambi frequenze di aggiornamento fino a 180 Hz e tempi di risposta bassi (di 0,5 ms MPRT), hanno due porte HDMI 2.1, una DP 1.4, un’uscita audio e una coppia di altoparlanti da 3 W. Da segnalare le differenze relative al supporto della gamma sRGB, del 112% il modello più grande, e del 120% il più piccolo, che vanta il 90% di copertura dello spazio colore DCI-P3.

Gli accessori per Lenovo Legion Go

Lenovo ha inoltre presentato diversi accessori per la console portatile Legion Go. C’è innanzitutto Lenovo Legion Go USB-C Dock, una stazione base dotata di una porta di alimentazione USB-C (fino a 100 W), una RJ45 da 1 Gigabit, un’altra porta USB-C, due USB-A, una HDMI 2.0 che supporta fino a 4K a 60 Hz oltre a un cavo USB-C da 23 cm.

Offerta MSI Modern 14 Notebook 14'' Full-HD 60Hz, Intel I3-1215U, Intel UHD, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] 399€ invece di 449€ -11% Amazon 🛒

Arriva inoltre un nuovo connettore di ricarica per che fornisce energia a entrambi i controller TrueStrike, una nuova custodia di trasporto rigida con doppia cerniera e un rivestimento di protezione per lo schermo oltre a una tasca interna per accogliere un cavo USB aggiuntivo, una tastiera portatile o altri accessori.

E a proposito di tastiere, Lenovo ha presentato anche una mini tastiera Bluetooth multi dispositivo (è compatibile con Windows, Android e iPadOS), molto leggera (pesa 180 grammi), spessa 5,6 mm e con un ingombro del layout pari al 75%. Ci sono anche i nuovi Joystick Caps, fatti di un materiale che dovrebbe migliorare il comfort e il controllo dei joystick di Lenovo Legion Go.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità

Tutti i prodotti menzionati non sono ancora disponibili in Italia, ma lo saranno nei prossimi mesi, a partire da ottobre, e ai prezzi che seguono: