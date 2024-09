Microsoft ha annunciato l’arrivo delle nuove funzioni AI di Copilot+ sui notebook AMD e Intel in vendita da novembre, superando così l’attuale scenario che rende disponibili le funzioni Copilot+ solo sui computer portatili dotati di chip Snapdragon X.

Lunar Lake e Strix Point pronti a diventare Copilot+

La novità così annunciata sembra ampliare notevolmente la gamma di portatili che potranno garantire ai loro utilizzatori le innovazioni di Copilot+, considerato che finiranno con l’essere dotate di tali innovazioni anche i notebook con chip Intel Core Ultra 200 V (Lunar Lake) e AMD AI 300 (Strix Point).

Ricordiamo in particolare che AMD avesse già lanciato dei laptop in grado di soddisfare i requisiti hardware del PC Copilot+ di Microsoft per le funzioni di Windows AI, ma che queste funzioni fossero state finora disponibili solo sui nuovi dispositivi alimentati da Qualcomm.

Intel ha poi annunciato con separato comunicato che anche i nuovi processori Intel Core Ultra 200V, conosciuti con il già citato codename di Lunar Lake, inizieranno a ricevere le funzionalità Copilot+ PC nel corso dell’anno. “Tutti i prodotti dotati di processori Intel Core Ultra 200V e con l’ultima versione di Windows potranno ricevere le funzioni Copilot+ PC come aggiornamento gratuito a partire da novembre”, spiega infatti la società nella sua nota.

Condividiamo anche come in precedenza Microsoft avesse comunicato che i PC Intel Lunar Lake e AMD Strix Point avrebbero ricevuto un aggiornamento gratuito per abilitare le funzionalità Copilot+ PC “non appena disponibile”, senza però precisare una data specifica per il rollout. Nel suo ultimo comunicato, invece, Microsoft è sembrata porre una timeline molto più specifica, affermando – appunto – che i nuovi PC Copilot+ di Intel e AMD riceveranno le nuove funzionalità AI a novembre e che alcune “funzioni selezionate potrebbero essere presentate in anteprima alla comunità Windows Insider” prima di essere distribuite su larga scala.

Cosa cambia con Copilot+

Le caratteristiche del PC Copilot+ includono – tra le altre – la nuova Auto Super Resolution, un concorrente del DLSS che aumenta la velocità dei fotogrammi nei giochi grazie all’upscaling dei contenuti. I PC Copilot+ includono poi:

le funzioni di CoCreator Image in Paint, che crea e modifica le immagini con l’aiuto dell’AI,

Windows Studio Effects migliorato;

la possibilità per applicazioni come DaVinci Resolve Studio di sfruttare il chip NPU per accelerare le attività.

Microsoft sta anche pianificando di far sbarcare le sue funzioni Recall AI sui PC Copilot+, dopo che erano state ritardate a causa di alcuni problemi di sicurezza.