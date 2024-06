Non solo notebook e PC AI allo stand Computex 2024 di MSI che, cavalcando il successo della sua prima console gaming portatile, la MSI Claw, sceglie la cornice di Taipei per annunciare la sua erede diretta, ovvero l’interessante Claw 8 AI+.

Il nome scelto per la nuova versione della console portatile MSI dice già tutto; l’Intelligenza Artificiale sarà un punto a favore in più per questo dispositivo Windows 11, il primo tra l’altro a utilizzare la piattaforma mobile Intel di prossima generazione nome in codice Lunar Lake.

MSI Claw 8 AI+: sarà nettamente più potente di Claw, ecco perché

Possiamo dire che quella di MSI può essere definita più un’anticipazione che un vero e proprio lancio; sappiamo infatti che le CPU Intel Core Ultra serie 200 Lunar Lake arriveranno nel Q3, quindi alla fine non ci sarà tanto da aspettare. MSI comunque conferma che la console è pronta e le novità apportate dall’azienda dovrebbero garantire un netto incremento di prestazioni ed efficienza, oltre che ulteriori ottimizzazioni in ottica design, costruzione e dotazione di porte.

In questo contesto, MSI dichiara di aver preso in seria considerazione i feedback degli utenti per la prima versione di Claw, aggiornando di conseguenza diverse specifiche hardware; tra queste si segnalano:

aggiunta di un’ulteriore porta USB-C con supporto Thunderbolt 4

il miglioramento della sensazione tattile dei pulsanti LB/RB

aumento della capacità della batteria

sostituzione del caricabatterie con un caricatore da parete più leggero

Nel suo comunicato ufficiale MSI non si è sbilanciata più di tanto, tuttavia sappiamo già diverse cose sulla nuova console, oltre ovviamente alle novità citate sopra. I tratti distintivi di MSI Claw 8 AI+ saranno il display da 8 pollici e il processore Intel Core Ultra serie 200 Lunar Lake che, ricordiamo, utilizzerà non solo una nuova architettura CPU, ma anche una scheda grafica integrata di nuova generazione denominata Intel Xe2, ovvero con architettura GPU Intel Battlemage, capace secondo Intel di migliorare le prestazioni del 50% rispetto agli attuali Intel Core Ultra Meteor Lake.

Oltre a Claw 8 AI+, MSI in collaborazione con Bethesda lancia al Computex 2024 la console co-branded Claw x Fallout, disponibile in edizione limitata. Il design di questa versione speciale di Claw è completamente ispirato ai Vault del gioco, ai Pip-Boys indossati dagli abitanti dei Vault e ai robot, rendendola di conseguenza molto appetibile agli appassionati del genere. Il nuovo hardware, insieme a Windows 11 e tutte le ottimizzazioni proposte da MSI, permetteranno secondo l’azienda di immergersi al meglio negli scenari di Fallout , vivendo a fondo l’atmosfera da apocalisse post-nucleare del gioco.

MSI Claw 8 AI+: quando arriva, gli antagonisti e possibile prezzo

Claw 8 AI+ sembra avere tutte le carte in regola per divenire, almeno a breve termine, la console gaming portatile più evoluta sul mercato, questo grazie a Windows 11, all’AI e al supporto offerto dalle CPU Intel Lunar Lake con NPU di nuova generazione. MSI ci dice anche che dopo l’uscita ufficiale, Claw 8 AI+ arriverà in bundle con un mese di prova gratuita di Xbox Game Pass, mentre al momento non si sa nulla sul prezzo o sulla data di lancio.

Guardando a cosa offre il mercato, la proposta MSI andrà a scontrarsi con prodotti come la recente ASUS ROG Ally X 2024 annunciata proprio a Computex, pensiamo con un prezzo che, considerata la novità della piattaforma Intel, potrebbe collocarsi tranquillamente a 750-800 dollari. In attesa di ulteriori indicazioni da parte del produttore, vi lasciamo con un recap sulle caratteristiche della nuova console portatile dell’azienda taiwanese:

Caratteristiche MSI Claw 8 AI+