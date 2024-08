Il recente lancio dei processori AMD Ryzen 9000 è stato in qualche modo “sporcato” da alcune problematiche tecniche legate al software (Windows 11) che, come del resto confermato da diverse recensioni, hanno condizionato la resa dei chip AMD penalizzandone le prestazioni in alcuni scenari. Della questione si discute ora da settimane e solo qualche giorno fa AMD aveva confermato che con il rilascio di Windows 11 24H2 le prestazioni delle CPU Ryzen dovrebbero migliorare sensibilmente, non solo sui modelli più recenti basati su architettura Zen5, ma anche sui più datati Zen4 e Zen3.

Nell’attesa del rilascio della nuova versione di Windows 11, non proprio dietro l’angolo, arriva però una buona notizia per i possessori delle CPU AMD sopraccitate; da poche ore infatti è possibile scaricare un aggiornamento di Windows che permette di godere dei miglioramenti della nuova versione di Windows 11 24H2 sui sistemi che utilizzano ancora Windows 11 23H2. Ma vediamo subito di cosa si tratta e come scaricare l’aggiornamento in questione.

CPU AMD Ryzen: l’aggiornamento KB5041587 è un toccasana per le prestazioni

Come anticipato sopra, la versione di Windows 11 23H2 disponibile al lancio dei Ryzen 9000 non era il massimo dell’ottimizzazione per i nuovi processori AMD, quasi sacrificati se si guarda alle caratteristiche e ai dati isolati che possiamo ricavare sulle prestazioni assolute dei core Zen5. Per risolvere il problema, su Windows 11 24H2 è previsto l’arrivo di una patch che migliorerà la branch prediction delle CPU AMD basate su architettura Zen3, Zen4 e Zen5, con questi ultimi probabilmente più avvantaggiati viste le novità introdotte dall’azienda e a quanto pare finora poco sfruttate.

La notizia di oggi è appunto relativa a questa patch, anticipata (se così vogliamo dire) e disponibile già ora per il download come aggiornamento facoltativo per Windows 11 23H2. L’aggiornamento in questione è siglato KB5041587 e, secondo quanto dichiarato da un portavoce AMD ai colleghi di Toms Hardware USA, migliorerà sensibilmente le prestazioni, più o meno come la patch definitiva che troveremo di default su Windows 11 24H2.

Trattandosi di un aggiornamento facoltativo, oltre che recentissimo, al momento non si può quantificare l’eventuale incremento prestazionale, quantomeno l’efficacia sulle varie iterazioni dell’architettura CPU Ryzen (o eventuali problematiche). Per consigliarvi quindi di effettuare l’aggiornamento ci servono dati concreti che cercheremo di ricavare anche con test interni; nell’attesa però, chi fosse interessato all’aggiornamento KB5041587 lo può trovare nelle impostazioni di aggiornamento avanzate di Windows Update dal pannello Impostazioni di Sistema.

