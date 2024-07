Quando vi abbiamo parlato dei notebook Snapdragon X Elite vi abbiamo sottolineato come ASUS sia uno di quei brand che si butta a capofitto sulle nuove tecnologie. Lo ha rifatto e, spoiler, sempre nella maniera giusta. Abbiamo messo le mani sul nuovo Zenbook S16 con dentro il tanto atteso Strix Point (nome in codice) di AMD. Scopriamo come funziona il nuovo Zenbook S16 con AMD Ryzen AI 9 HX 370 e se AMD è riuscita a mantenere le promesse fatte.

ASUS Zenbook S16 design

ASUS Zenbook S16 è un notebook bellissimo, elegantissimo e con una forte personalità. Ovviamente i gusti sono gusti ma il lavoro svolto da ASUS non si può mettere in dubbio. Lo Zenbook S16 introduce il nuovo materiale di ASUS denominato Ceraluminium, per farla breve è un mix tra ceramica e alluminio. Questa nuova finitura dona un feedback al tocco veramente di pregio, è davvero un notebook bello da maneggiare.

Oltre ad una maggior resistenza, un profilo veramente sottile ed un peso ridotto per essere un 16″ questo Zenbook presenta un secondo elemento di spicco per quanto riguarda la costruzione. C’è un nuovo design geometrico della griglia di areazione frontale con 3522 bocchette di raffreddamento lavorate a CNC. Maggior airflow senza sacrificare l’estetica. Nonostante lo spessore ridotto per il set di porte non c’è nulla fuori posto: due USB-C 4.0, una USB-A 3.2 Gen2 e una HDMI. Si conclude con un jack audio, un comodissimo SD Slot Full size utilissimo per i creator.

Accedere all’interno, invece, è semplicissimo: il modulo SSD M.2 (velocissimo) è sostituibile ma tutto il resto è saldato e sarà una costante per i notebook con AMD Ryzen AI. Il sistema di dissipazione del calore è composto da vapor chamber sottilissima affiancata da due ventole e due radiatori. Un sistema fantastico in grado di tenere a bada i 33 W totali del Ryzen AI 9 ma dopo vedremo bene le temperature. Spoiler, temperature e silenziosità ottime.

Prima di passare alle altre sezioni, vale la pena menzionare alcune caratteristiche aggiuntive: non c’è un sensore di impronte digitali per Windows Hello ma c’è la webcam IR per lo sblocco del volto con Windows Hello e che offre funzioni di rilevamento della presenza per aumentare sicurezza e privacy, autoframe, diversi effetti.

ASUS Zenbook S16 tastiera e trackpad

La tastiera di questo ASUS Zenbook S16 è ottima. Nonostante sia un notebook molto, molto sottile, il brand è stato capace di inserire una tastiera con un feedback molto buono, sound deciso e ritmato, corsa fluida e rimbalzo immediato. Forse un filo pesante ma in un attimo ci si fa l’abitudine ed in più c’è da sottolineare l’ottima retroilluminazione precisissima sul lettering e molto potente.

Ad una tastiera di livello non poteva mancare un trackpad di pari livello. Le dimensioni di questo trackpad sono enormi, la precisione è ottima, la scorrevolezza anche, il rapporto tra poggia polsi, trackpad e tastiera fa risultare tutto molto comodo, decisamente un bel lavoro. Tra le altre cose il trackpad supporta gesture custom laterali per il controllo di luminosità/volume con anche una terza gesture sul profilo superiore che consente lo scrolling in video.

ASUS Zenbook S16 display OLED e audio

ASUS ha virato da tempo sui display OLED e questo nuovo notebook non se ne priva affatto. Su questo ASUS Zenbook S16 c’è un bel display touch OLED “Lumina” dalla qualità veramente alta. Lo schermo da 16″ in formato 16:10 ottimi per la produttività, la risoluzione è 3K con una copertura tipica del 100% P3 e c’è anche il supporto penna. Il display supporta l’HDR con certificazione TrueBlack600 e, nonostante sia un OLED, offre una luminosità più che apprezzabile, con oltre 600 nit di picco, particolarmente evidenti durante la visualizzazione di contenuti HDR.

Il resfresh rate è fino a 120 Hz (anche dinamico) e rende l’utilizzo del sistema operativo molto più fluido e piacevole, tutto in combo ai tempi di risposta di un OLED che sono bassissimi. Il display è anche certificato Pantone con una calibrazione di fabbrica ottima ed è anche certificato per emettere meno luce blu, quella che affatica la vista durante le sessioni di lavoro più intese. Per quanto riguarda la sezione audio ci sono ben 6 speaker Harman/Kardon che producono un sound piacevole con un volume massimo elevato ed una dinamica pulita.

ASUS Zenbook S16 scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica del ASUS Zenbook S16 in prova: Processore AMD Ryzen AI 9 HX 370

GPU integrata Radeon 890m

NPU XDNA 50 TOPS

32 GB RAM LPDDR5X

1 TB SSD M.2 PCIe 4.0

Display OLED 16″ 3K 120 Hz 16:10

6 speaker

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

2 USB-C 4

2 USB-A 3.2

HDMI

1 SD

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 78 Wh

Webcam IR Windows Hello

ASUS Zenbook S16 prestazioni: come vanno i Ryzen AI “Strix Point”

All’interno di questo ASUS Zenbook S16 troviamo il nuovo processore AMD Ryzen AI 9 HX 370. Sebbene il nome possa non essere dei migliori, è l’unico aspetto criticabile di questo prodotto. Quando AMD produce hardware di tale qualità, può fare un po’ il naming che vuole anche se la confusione negli utenti ci sarà sempre, toccherà a noi, come al solito, fare chiarezza.

Il nuovissimo Ryzen AI, basato sull’architettura Zen 5, offre una configurazione rinnovata con 4 core Zen 5 e 8 core Zen 5c, per un totale di 12 core e 24 thread. A differenza di Apple e Intel, AMD non suddivide i core in “performance” ed “efficiency”. Gli 8 core Zen 5c sono molto simili ai 4 core Zen 5 puri, con alcune lievi differenze strutturali, ma non si tratta di core di serie B, né di core progettati esclusivamente per l’efficienza.

Questi core possono raggiungere un boost clock fino a 5.1 GHz, e il Ryzen AI 9 HX 370 ha un TDP fino a 54W (da specifiche). Costruito con la tecnologia TSMC a 4nm FinFET, l’architettura Zen 5 di AMD rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alle generazioni precedenti, con un focus su alte prestazioni e efficienza energetica. Tra i miglioramenti, troviamo un notevole avanzamento nella branch prediction, una significativa riduzione della latenza e un raddoppiamento della larghezza di banda.

Tutto ciò si traduce in un incremento dell’IPC del 16%, che non è affatto poco, e in una notevole efficienza energetica. Ma non è tutto: il processore include una GPU integrata AMD Radeon 890M con 16 core grafici e una frequenza fino a 2900 MHz, basata sulla nuova architettura RDNA 3.5. Questo comporta un sostanziale miglioramento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Infine, grazie alla denominazione AI, non poteva mancare una NPU da 50 TOPS per l’intelligenza artificiale, basata sulla tecnologia AMD XDNA2.

Questo Zenbook S16 ci ha colpito immediatamente: poche volte un PC ci sorprende tanto per quanto tutto funzioni alla perfezione, un vero miracolo di questi tempi. Essendo basato su architettura x86, non presenta problemi di compatibilità con le applicazioni: tutto funziona a dovere con la versione standard di Windows 11. Una delle prime cose che ci ha impressionato è stata la silenziosità durante la configurazione, il download e i test: non abbiamo sentito una singola ventola accendersi.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’ASUS Zenbook S16 è super sottile e leggero, con un sistema di dissipazione eccellente composto da due ventole, due radiatori e una vapor chamber che gestiscono perfettamente il Ryzen AI 9 HX 370. Il segreto sta nei consumi: durante le operazioni quotidiane, questo Ryzen consuma meno di 5 W, mantenendo al contempo prestazioni elevate. Anche quando abbiamo aumentato il carico, nella modalità di prestazioni basiche, il consumo rimaneva sotto i 20 W, garantendo un rapporto performance per watt molto valido.

In standby, il consumo è praticamente nullo: durante una notte, la batteria è calata forse del 2%, un risultato che finora abbiamo visto solo sui dispositivi ARM come i MacBook e i notebook con Snapdragon X Elite. La domanda sorge spontanea: perché preferire uno Snapdragon X Elite su ARM con alcuni limiti, quando possiamo avere questa esperienza completa su x86 con Windows?

Abbiamo testato l’efficienza energetica e messo il dispositivo sotto stress con vari benchmark: i risultati sono stati ottimi. Anche nella modalità di massime prestazioni, che spinge il consumo fino a 33 W, raramente si sente il rumore delle ventole. Possiamo eseguire un test Cinebench multicore senza percepire alcun rumore, una caratteristica che finora avevamo riscontrato solo sui MacBook.

Parlando di questa macchina specifica, l’ASUS Zenbook S16 è davvero fantastico. Il Ryzen AI 9 HX 370 non va mai in crisi, non soffre di thermal throttling nemmeno nei test prolungati, mantenendo sempre i 33 W con un picco massimo di 92°, ma solitamente restando sotto i 90°. Nell’uso quotidiano le temperature sono sempre sotto i 45-50 gradi: silenzioso, potente ed efficiente, un’altra caratteristica tipica dei MacBook ma rara nei notebook Windows. Inoltre, questo notebook AMD non subisce cali di prestazioni quando è scollegato dalla corrente, una notizia straordinaria per i notebook Windows. Nemmeno lo Snapdragon X Elite riesce a fare altrettanto, i benchmark confermano che le prestazioni rimangono invariate. Ecco qualche benchmark di AMD Ryzen AI 9 HX 370 vs Sanpadragon X Elite vs Intel Core Ultra vs Apple Silicon:

La GPU integrata in questo notebook permette di fare di tutto in termini di produttività ed è, al momento, la migliore integrata presente sul mercato. La Radeon 890M, nonostante i bassi consumi, consente di giocare senza problemi anche senza essere collegati alla corrente, il tutto con un notebook sottile e leggero. In Full HD, con impostazioni basse, riesce a gestire praticamente tutti i titoli.

Per esempio, con un gioco esigente come Cyberpunk 2077, si riescono a ottenere in media 45-50 fps in Full HD con impostazioni basse, garantendo un’esperienza di gioco solida e stabile, con un framerate fluido. Con giochi meno pesanti, si superano facilmente i 60 fps, offrendo un’esperienza di gioco impensabile fino a poco tempo fa per un notebook sottile e leggero.

ASUS Zenbook S16 AI

La tastiera dello Zenbook S16 include un nuovo tasto AI dedicato che consente l’accesso diretto a Copilot in Windows. Tuttavia, si apre solo una versione web di Copilot che limita le sue funzionalità, impedendo persino di fare uno screenshot su richiesta. Inoltre, è presente la funzione Cocreator in Paint, che cerca di trasformare una semplice bozza di disegno in un’opera vagamente artistica combinando la bozza con i suggerimenti dell’AI, anche se i risultati ottenuti non sono particolarmente impressionanti. La funzione Live Captions offre traduzioni in tempo reale tramite AI durante le riunioni online o la visualizzazione di video, convertendo le conversazioni in sottotitoli nella lingua desiderata. Inoltre, non c’è traccia di Recall, una funzione precedentemente annunciata da Microsoft e successivamente ritirata a tempo indeterminato per motivi legati alla privacy.

In aggiunta, l’Asus Zenbook S16 offre StoryCube, uno strumento avanzato per la gestione degli asset digitali alimentato dall’intelligenza artificiale, che organizza automaticamente le tue foto e i tuoi video, semplificando notevolmente la gestione dei contenuti multimediali. La funzionalità ASUS Adaptive Dimming, potenziata dall’AI, regola la luminosità dello schermo in base alla tua presenza, mantenendo un’ottimale visibilità. ASUS Adaptive Lock contribuisce a mantenere il tuo spazio sicuro e a risparmiare energia spegnendo lo schermo quando non si è vicino. Inoltre, la Cancellazione del Rumore ASUS AI sfrutta un ampio database di deep learning per ridurre il rumore di fondo durante le chiamate e le riunioni, assicurando un audio chiaro e nitido.

ASUS Zenbook S16 autonomia: nuovi standard per Windows su x86

L’ASUS Zenbook S16 è dotato di una batteria da 78 Wh, un modulo bello grande per essere un portatile sottile e leggero. In modalità “standard”, si può contare su un range di 11-14 ore di utilizzo misto, come navigazione web, streaming video ed editing di documenti. Per una piattaforma x86 sono risultati record.

Lo Zenbook S16 gestisce benissimo il consumo in standby, mostrando solo una leggera diminuzione della batteria del 2% anche dopo una notte intera. La funzione di riattivazione rapida permette di riprendere il lavoro senza significativi cali di batteria. Ci ripeteremo sicuramente ma avere questo tipo di durata della batteria senza dover scegliere una macchina Windows on ARM è la chiave di vittoria dei nuovi Ryzen e di questo ASUS.

ASUS Zenbook S16 conclusioni: il laptop Windows che stavamo aspettando

Poche parole, ASUS Zenbook S16 è una macchina fantastica, è il notebook Windows che in tanti stavano aspettando da tempo. Merito sicuramente di ASUS che ha assemblato una macchina in grado di valorizzare il lavoro enorme, sottolineiamo enorme, di AMD per questi Ryzen AI.

Per quanto AMD stessa voglia enfatizzare le doti “AI” di questi nuovi Ryzen “AI” non si deve perdere la bussola perché la reale novità è un’altra: il rapporto prestazioni-consumi invidiabile per una macchina x86, il tutto enfatizzato dalla nuova architettura Zen5, un ottimo processo produttivo 4nm TSMC e delle temperature decisamente basse per la categoria.

Il prezzo di listino di 1799 Euro è sicuramente alto ma qui siamo davanti ad una delle migliori macchine Windows di sempre. Zenbook S16 è il primo notebook Windows x86 a fare un serio passo in avanti in termini di autonomia, gestione del calore prodotto e silenziosità senza avere nessun tipo di rinuncia in termini di prestazioni.

In più il tutto senza compromettere la portabilità con un design super sottile con materiali premium, tante porte a disposizione, un display OLED fantastico ed una combinazione tastiera-trackpad convincente. Tutto questo si paga, si è sempre pagato ed anche tanto per la linea Zenbook. C’è anche da sottolineare, però, che la linea Zenbook è spesso soggetta a sconti e promozioni.

In un mercato che sta vedendo grandi cambiamenti con Windows On ARM e Snapdragon X Elite, i prossimi Intel Lunar Lake in arrivo a breve, questo ASUS Zenbook S16 inizia già ad imporsi in maniera importante. AMD ha mantenuto tutte le promesse e di questi tempi, non è cosa scontata.