Microsoft si sta preparando al lancio di Windows 11 24H2, l’aggiornamento annuale di Windows 11 destinato a portare diverse novità, ottimizzazioni e, cosa più importante, funzionalità innovative legate all’Intelligenza Artificiale. Il debutto ufficiale di Windows 11 24H2 non è previsto prima di questo autunno, tuttavia i tester, ma più in generale chi è iscritto al programma Insider, ha ora la possibilità di provare in anteprima la build 26100.712 di Windows 11 24H2, disponibile per il download nel canale Release Preview.

Se siete interessati a provare questa nuova build di Windows 11 24H2 ora vedremo come ottenerla, prima però cerchiamo di capire cosa aspettarci in quanto a novità da questa nuova versione del sistema operativo Microsoft.

Windows 11 24H2: tante novità legate all’AI, ma non solo

L’arrivo della versione 26100.712 di Windows 11 24H2 suggerisce che Microsoft ha quasi completato il suo lavoro, passando ora la palla ai tester per raccogliere informazioni, ottimizzare le prestazioni e ovviamente risolvere falle di sicurezza o bug di qualsiasi natura. Questo aggiornamento è stato definito da molti come uno dei più importanti degli ultimi anni, soprattutto perché è il primo che arriva dopo lo sdoganamento definitivo dell’AI su Windows e più in generale sulle soluzioni software targate Microsoft (ma non solo).

Molte saranno le novità infatti, ma c’è da dire anche che gli aggiornamenti annuali solitamente sono quelli più selettivi sull’hardware, ponendo spesso nuovi requisiti e per questo non sempre ben visti da chi possiede ad esempio computer con qualche anno sulle spalle; inutile quasi sottolineare che la build 26100.712 di Windows 11 24H2 non sarà quella definitiva e sicuramente ulteriori funzionalità/correzioni (anche numerose) arriveranno prima del rilascio ufficiale al pubblico, tuttavia, troviamo diverse nuove opzioni che secondo noi meriterebbero di essere provate in anteprima.

Riguardo le funzionalità di ultima generazione previste da Microsoft per Windows 11 24H2, l’Intelligenza Artificiale sarà ancora al centro dell’attenzione (soprattutto per Copilot), tuttavia ci saranno anche altre novità come:

Sudo per Windows,

Supporto WiFi 7

Possibilità di creare archivi 7-Zip o TAR direttamente in esplora risorse

Supporto migliorato Bluetooth Low Energy Audio

Nuova modalità di risparmio energetico

Possibilità di eseguire chatbot AI Copilot in una normale finestra ridimensionabile

Queste ovviamente alcune delle nuove opzioni che vedremo su Windows 11 24H2, molte altre legate all’Intelligenza Artificiale non saranno però disponibili per tutti e destinati esclusivamente ai PC Copilot Plus (ne abbiamo parlato qui). Rimanendo in tema, la nuova build di Windows 11 24H2 è stata modificata e ottimizzata anche per supportare al meglio i recenti PC AI basati su piattaforma Arm con Qualcomm Snapdragon X; il software in questo caso include un compilatore, un kernel e uno scheduler aggiornati che, dati alla mano, dovrebbero portare giovamenti prestazionali anche ad altri sistemi Windows on Arm attualmente in commercio.

Per fare un’esempio, importanti funzionalità annunciate recentemente da Microsoft sui PC Copilot+ come Recall o Live Captions non sono attualmente disponibili, quindi compatibilità hardware a parte, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Parliamo di “compatibilità” in quanto va ricordato che i PC Copilot+ dovranno soddisfare comunque dei requisiti ben precisi e di cui già avevamo discusso, ricordiamoli brevemente:

NPU da almeno 40 TOPS

16 GB di RAM

SSD 256 GB

Capirete bene che la mancanza o meno di una NPU da 40 TOPS a questo punto potrà fare realmente la differenza su un computer desktop o notebook, rendendo immediatamente obsoleti molti dei sistemi sparsi per il globo, compresi quelli di fascia enthusiast. Ribadiamo che a oggi, l’unica piattaforma che soddisfa questi requisiti è Snapdragon X Elite/Plus grazie alla NPU Qualcomm Hexagon da 45 TOPS.

Come installare la nuova buil di Windows 11 24H2

Rispolverate alcune delle novità che ci attendono con l’arrivo della versione definitiva di Windows 11 24H2, torniamo alla nuova build pubblicata da Microsoft nel canale Release Preview e a come ottenerla. Non è difficile.

Basta registrarsi al canale Release Preview di Windows Insider e successivamente cercare i nuovi aggiornamenti; dal tab Impostazioni bisogna portarsi su Windows Update e poi spostarsi su Programma Windows Insider. Da qui in poi il gioco è fatto, abilitate i dati di diagnostica e cliccate su “Per iniziare”, dopo aver abilitato i dati di diagnostica facoltativi. Da questo momento in poi dovreste vedere l’aggiornamento per scaricarlo.