Mentre l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori attualmente è focalizzata sugli ultimi processori AMD Ryzen 9000, l’azienda di Sunnyvale lavora dietro le quinte a un altro interessante e atteso progetto, ovvero la nuova generazione di schede grafiche Radeon basate su architettura GPU RDNA4.

Al momento mancano conferme ufficiali, ma è verosimile che la nuova gamma di processori grafici AMD sarà siglata come Radeon RX 8000, quantomeno per una questione di marketing. Rimanendo in tema, nelle scorse ore sulla rete sono emersi nuovi dettagli sulle prossime schede AMD Radeon, iniziano a trapelare benchmark non ufficiali e i leaker si stanno dando da fare per cercare di capire le possibili mosse dell’azienda da qui ai prossimi mesi. Ma vediamo insieme tutti i dettagli emersi.

AMD Radeon RX 8000: profilo basso per dominare la fascia medio-alta?

Prima di esaminare le informazioni emerse in queste ore, teniamo presente che finora le informazioni condivise da AMD sulle GPU di prossima generazione sono a dir poco scarne. L’unico dettaglio certo, quasi del tutto confermato con il leak di oggi, sembra essere che il produttore statunitense non voglia battagliare nella fascia enthusiast con NVIDIA, con la rinnovata architettura RDNA4 capace di offrire il meglio nel segmento di fascia medio/alta, per intenderci quello occupato attualmente da una Radeon RX 7800 XT per quanto concerne il rapporto prestazioni/consumi (più o meno).

Andando nel dettaglio invece, le indiscrezioni più recenti ci giungono da un post su X di Kepler, fonte solitamente affidabile in materia, che suggerisce come le GPU AMD RDNA4 arriveranno con un sottosistema memoria non proprio entusiasmante che prevede l’adozione di chip grafici GDDR6; ma non è tutto, il leaker si sbilancia anche su frequenze di clock e ampiezza del bus memoria, dati che se saranno confermati non si intonano appunto con GPU di fascia alta.

Nel post in questione si fa riferimento a tre impostazioni per l’interfaccia memoria delle ipotetiche Radeon RX 8000, ovvero:

Memorie GDDR6 da 20 Gbps su interfaccia a 256 bit

Memorie GDDR6 da 18 Gbps su interfaccia a 256 bit

Memorie GDDR6 da 19 Gbps su interfaccia a 192 bit

Riguardo la capacità delle memorie GDDR6, si vocifera che AMD non andrà oltre i 16 GB anche sul modello di punta che, unendo tutti i punti a nostra disposizione, dovrebbe concretizzarsi con una Radeon RX 8800 XT. Al momento sappiamo che non dovrebbe esserci alcun modello di Radeon RX 8900 (ma mai dire mai però), mentre dovrebbero essere confermate almeno altre due GPU, per un totale di tre possibili modelli: Radeon RX 8000 XT, Radeon RX 8700 XT e Radeon RX 8600 XT.

Ribadiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che questi dati sulle ipotetiche AMD Radeon RX 8000 non sono ancora ufficiali e devono essere confermati. Sul web iniziano ad apparire i primi test su piattaforme come Geekbench, in particolare sul modello mid-range, ovvero la possibile Radeon RX 8700 XT. Quest’ultima dovrebbe utilizzare una GPU Navi 48 XT da 3.854 Stream Processor, mentre la top di gamma Radeon RX 8800 XT punterà su Navi 48 XTX da 4.096 Stream Processor; dovrebbe chiudere questo terzetto la GPU Navi 44 XT, molto probabilmente in dotazione alla piccola della serie, ovvero la Radeon RX 8600 XT.

I nuovi dettagli sulle Radeon RX 8000 sembrano quindi confermare le voci di corridoio che vogliono una AMD molto conservativa rispetto al passato, un atteggiamento che potrebbe essere stato influenzato anche dalle vendite delle Radeon RX serie 7900 rispetto alle NVIDIA GeForce RTX 4080/4090. NVIDIA a questo punto potrebbe avere (ancora una volta) campo libero nel segmento di mercato più proficuo, questo però non dovrebbe bloccare o limitare il potenziale delle prossime GeForce RTX 50 Blackwell che, sempre secondo le ultime indiscrezioni, oltre alla nuova architettura GPU utilizzeranno da subito le nuove memorie GDDR7 anche sui modelli entry-level (vedi GeForce RTX 5060).

AMD Radeon RX 8000: caratteristiche tecniche presunte

Prima di chiudere vi lasciamo con un riepilogo delle possibili specifiche tecniche delle prossime schede grafiche AMD basate su architettura RDNA4.

Radeon RX 8800 XT

GPU Navi 48 XTX

4.096 Stream Processor

16 GB di memoria GDDR6 a 20 Gbps

Bus memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 GB/s

Radeon RX 8700 XT

GPU Navi 48 XT

3.584 Stream Processor

16 GB di memoria GDDR6 a 18 Gbps

Bus memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 576 GB/s

Radeon RX 8600 XT