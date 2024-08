Su Amazon è tornata la Gaming Week, e per l’occasione è disponibile un nuovo concorso a premi che consente di vincere buoni regalo Amazon.it del valore di 50 euro. Partecipare all’estrazione è semplicissimo: vediamo come fare.

La Amazon Gaming Week regala buoni da 50 euro ad alcuni fortunati

La promozione Amazon Gaming Week Prize Draw è partita oggi, 22 agosto 2024, e proseguirà fino alle 23:59 del 28 agosto 2024: durante questo periodo è possibile entrare nella pagina dedicata, accettare termini e condizioni e partecipare all’estrazione a sorte. Quest’ultima determinerà i vincitori dei 20 buoni regalo Amazon da 50 euro messi in palio, con estrazione che si terrà nelle due settimane successive al termine dell’iniziativa.

Come spesso capita, oltre ai 20 vincitori ne sarà estratto uno di riserva, utile nel caso uno dei vincitori rifiuti il premio (improbabile) o questo non possa essere consegnato. Il risultato dell’estrazione sarà notificato ai vincitori entro 14 giorni dalla fine dell’evento direttamente all’indirizzo e-mail dell’account Amazon, attraverso un massimo di due tentativi: in caso di mancata risposta entro 2 giorni dal secondo tentativo, il premio sarà assegnato al partecipante di riserva. I buoni regalo saranno inviati entro un termine non superiore a due mesi dall’estrazione.

Il buono regalo sarà utilizzabile per effettuare acquisti su Amazon.it esattamente come un qualsiasi altro buono regalo tradizionale: i fortunati potranno sfruttarlo per acquistare prodotti tech come smartphone, PC, smartwatch, smart TV e così via, ma anche per qualsiasi altro prodotto del catalogo. Se volete partecipare all’estrazione dei suddetti buoni regalo da 50 euro non vi resta che seguire il link qui in basso: