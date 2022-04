BMW ha svelato oggi la nuova Serie 7 2022, la serie più prestigiosa della Casa bavarese che stavolta cambia tutto, accogliendo fra l’altro una versione completamente elettrica, per la prima volta. Quest’ultima si chiama BMW i7, vanta potenze fino a 544 cavalli, un’autonomia di circa 600 km di percorrenza e uno stile massiccio, regale, condiviso fondamentalmente con l’intera famiglia di cui fa parte. È proprio lei la prima ad arrivare in Europa, pertanto mettetevi comodi e scopriamone i dettagli.

Il design e la tecnologia di BMW i7

Vista da fuori

Le nuove peculiarità estetiche delle BMW più recenti fanno discutere gli appassionati e non solo, che soprattutto nel frontale tendono a criticare alcune scelte da cui BMW i7 non risulta immune. La tipica calandra a doppio rene è enorme e si prende praticamente tutto lo spazio al centro del frontale, il quale piuttosto che svilupparsi in lunghezza come vuole l’aerodinamica, viene per così dire tagliato di netto verticalmente, ricordando da vicino i frontali dei SUV, in particolare la sorella X7, per intenderci.

I gruppi ottici sono affusolati, piccini se rapportati al vigore della sezione anteriore di BMW i7, decisamente muscolosa. Sorprendono decisamente meno i fari posteriori, sempre a matrice di LED, che si sviluppano in larghezza fino a sforare ai lati dell’auto, sezione dove vigono elementi geometrici seriosi ed eleganti, fondamentalmente classici. I cerchi in lega sono da minimo 19 pollici di diametro, è possibile scegliere anche tinte bicolori e superfici cromate che le donano un ulteriore tocco di stile e di prestigio.

Numeri alla mano, le dimensioni di BMW i7 sono da vera ammiraglia (ancor più grande della precedente generazione della Serie 7): è lunga ben 5,39 metri, larga 1,95 e alta 1,53 con un passo di 3,21 metri a tutto vantaggio dell’abitabilità a bordo.

Com’è e che c’è dentro

C’è un cinema privato, fra le altre cose. Dentro la BMW i7 (ma anche nei modelli con motori termici) la fa da padrona la tecnologia, che si prende subito la scena con una striscia funzionale retroilluminata che abbraccia chi siede davanti (sia il guidatore che il passeggero) estendendosi da una portiera all’altra, passando per la plancia. Una chicca che BMW chiama Interaction Bar e che strizza l’occhio quasi al gaming, ma non è affatto fine a se stessa essendo funzionale, personalizzabile e interattiva (visto che è dotata di superfici sensibili al tocco).

Ma il bello è riservato a chi siede dietro. Si trova qui il cinema privato cui accennavamo, uno schermo touch 8K da ben 31,3 pollici di diametro con rapporto di forma cinematografico, chiaro, che oltre a essere compatibile con le Fire TV, con Amazon Prime Video, permette anche di giocare, coccolati dall’impianto audio dedicato Bowers & Wilkins con 36 altoparlanti ed effetti 4D.

Davanti c’è un più modesto schermo da 12,3 pollici dietro al volante, che fa da nido per la strumentazione digitale e lavora in coppia con un altro display (da 14,9 pollici), posto al centro della plancia, il centro di controllo per il sistema di infotelematica, per intenderci. Ci si possono vedere i video su YouTube, fra le altre cose, c’è anche il supporto alla connettività 5G, e avanzati sistemi ADAS (per ora di livello 2), fra cui la garanzia del supporto hardware del livello 3 della guida autonoma, che arriverà in futuro tramite aggiornamenti OTA.

Motori, prestazioni e autonomia di BMW i7

La nuova BMW Serie 7, oltre alle versioni con motori a benzina, e alla variante plug-in hybrid, arriva anche in una variante completamente elettrica, per l’appunto. Si chiama BMW i7 xDrive60 e vanta due motori elettrici, uno per asse considerando la presenza della trazione anteriore. La potenza complessiva, come anticipato, tocca quota 400 kW (544 cavalli) mentre la coppia massima è pari a 744 Nm. Dati alla mano, la velocità massima è di 240 km/h (limitata) mentre lo 0 – 100 km/h, nonostante la mole, lo copre in appena 4,7 secondi.

Rispetta le attese anche l’autonomia di BMW i7, che garantisce di viaggiare senza problemi (nella maggioranza dei casi) considerando che nel ciclo WLTP promette fra i 590 e i 625 km di autonomia. La batteria è da 101,7 kWh di capacità, ed è compatibile con potenze di ricarica in corrente continua fino a 195 kW, che in sostanza le permette di ricevere 170 km di autonomia in appena 10 minuti.

Per i più esigenti, BMW ha annunciato inoltre che il prossimo anno arriverà anche la versione elettrica M, la sportiva al vertice, che alzerà ancora di più l’asticella: BMW i7 M70 xDrive. I numeri? 660 cavalli di potenza (485 kW), 1.000 Nm di coppia massima e 4 secondi per lo 0 – 100 km/h.

Prezzi e disponibilità di BMW i7

In Europa, e quindi anche in Italia, arriverà in un primo momento solo BMW i7 (le Serie 7 con motori benzina e ibride saranno disponibili più avanti). Nelle concessionarie la vedremo il prossimo novembre secondo quanto dichiarato dalla Casa bavarese, la quale tuttavia non ha ancora comunicato i prezzi, di cui vi informeremo il prima possibile.

