Nella giornata di oggi, 21 marzo 2024, BMW ha messo un altro punto fermo su quelli che saranno i prossimi tratti stilistici delle sue automobili. A circa un anno e mezzo dalla berlina BMW Vision Neue Klasse, il costruttore di Monaco di Baviera ha svelato la versione SUV, o SAV (Sport Activity Vehicle), per dirla alla BMW.

Si chiama Vision Neue Klasse X e, come si intende proprio da quest’ultima consonante, è il concept su cui si baseranno le future auto a ruote alte di BMW. È infatti solo un prototipo per ora, un’auto elettrica che dovrebbe tuttavia arrivare nei concessionari già il prossimo anno.

Com’è BMW Vision Neue Klasse X: design e immagini

Design esterno

Non manca dunque molto alla commercializzazione di questa nuova “X“, un’auto che prende le distanze dagli attuali modelli BMW, soprattutto davanti, dove al posto dell’enorme doppio rene della calandra (cresciuto particolarmente nelle ultime generazioni, e anche per questo aspramente criticate da molti) ne mostra uno dalle dimensioni più contenute, a sviluppo verticale, come le vecchie BMW, per intenderci.

L’altro elemento aggiornato, caratteristico dei frontali delle auto della Casa, è la firma dei fari. Dai vecchi “angel eyes”, stilisticamente rivisti via via negli anni, si passa a qualcosa di più minimale: due linee parallele di dimensioni diverse, simili a quelle che BMW aveva mostrato a inizio gennaio 2023 con il concept più futuristico.

È invece più riconoscibile la sezione posteriore di BMW Vision Neue Klasse X, dove i due gruppi ottici, molto allungati, si sviluppano in larghezza e fanno spazio al logo al centro. Abbastanza originale e particolare vista di lato, con i passaruota un po’ squadrati e varie rientranze che rendono l’auto piuttosto muscolosa

Interni e tecnologia

Cambia praticamente tutto dentro, ambiente in cui i designer BMW paiono essersi sbizzarriti facendo pulizia della maggior parte degli stilemi delle auto attuali e del passato. L’ambiente, nemmeno a sottolinearlo, è particolarmente minimale, con pochi elementi e fronzoli e, per l’appunto, una pulizia generale sempre più comune nelle nuove automobili, prototipi e non.

Al centro della plancia di BMW Vision Neue Klasse X, realizzata con materiali più sostenibili rispetto a ora, c’è un ampio schermo a sbalzo, non integrato, centro di controllo dell’auto in tutti i suoi aspetti, con BMW Panoramic Vision strettamente collegato. Si tratta di una sorta di head-up display esteso per tutta la larghezza del parabrezza, una soluzione che, laddove presente, è in grado di proiettare anche immagini tridimensionali, utili ad esempio per la navigazione in realtà aumentata.

BMW Vision Neue Klasse X integra nuove celle di batteria agli ioni di litio con una densità energetica volumetrica superiore di più del 20% rispetto a quelle utilizzate in precedenza, supporta un sistema a 800 volt che assicura ricariche fino al 30% più rapide garantendo un’autonomia di 300 chilometri in circa 10 minuti di ricarica, secondo BMW.

Passi in avanti anche per l’efficienza aerodinamica, il 20% in meno di resistenza all’aria rispetto a un attuale modello simile, fattore che, assieme ai nuovi pneumatici e a un sistema frenante più moderno, dovrebbe contribuire ad aumentare l’efficienza complessiva fino al 25%. È ciò che ha dichiarato BMW, il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione Oliver Zipse ha commentato il lancio del prototipo con queste parole:

“Insieme alla BMW Vision Neue Klasse, la BMW Vision Neue Klasse X mostra l’ampiezza della nostra futura gamma di modelli BMW. La Neue Klasse riflette la varietà di tutti i modelli che i clienti desiderano oggi e in futuro – dalla berlina sportiva, con tutte le sue derivazioni, alla moderna famiglia SAV. In questo modo, stiamo sottolineando che la Neue Klasse è molto più di una semplice auto o uno specifico concept; sta ridefinendo il marchio BMW – e, allo stesso tempo, sarà più BMW che mai”.

Insomma, si tratta di un altro esempio di ciò che riserverà il futuro di BMW ai suoi clienti, con la prima variante elettrica di questo SUV (o SAV) che entrerà in produzione il prossimo anno, seguita nel 2026 dalla versione berlina. A partire dall’anno seguente, il costruttore prevede inoltre di produrre esclusivamente auto elettriche.

Leggi anche: La Mercedes elettrica dei record si riconferma: oltre 1000 chilometri con un “pieno” e Conviene acquistare un’auto elettrica rispetto ad una a benzina?