AMD Radeon RX 7800M potrebbe essere una delle (poche) novità di rilievo in campo GPU che dovrebbe riservarci questo autunno, al netto di colpi di scena, presentazioni / annunci o cambiamenti dell’ultimo momento da parte di uno dei due colossi AMD o NVIDIA. Mentre il mercato delle dei processori è in continuo fermento infatti, lo stesso non si può dire delle schede grafiche, decisamente “più lente” in quanto a roadmap e novità che potremmo vedere a breve termine, frutto anche di un mercato che non versa in una situazione proprio favorevole.

Dopo le voci su un possibile e sostanzioso posticipo delle NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell, anche AMD sembra ormai focalizzata sul futuro e sulla prossima generazione di prodotti consumer basati su architettura RDNA4, il tutto però con tempistiche ancora poco chiare e sicuramente non troppo distanti da quelle del competitor di sempre.

In questo contesto, nei mesi scorsi si era parlato di un possibile debutto di una nuova GPU mobile targata AMD, un prodotto ad alte prestazioni che sarebbe sicuramente benvenuto nel segmento dei notebook da gaming, dominato dalle NVIDIA GeForce RTX 40 e per questo abbastanza statico in quanto a possibili alternative (e di conseguenza a prezzi). Qui entra in campo la Radeon RX 7800M, una GPU a prima vista interessante e che potrebbe giungere sul mercato prima di quanto pensiamo.

AMD Radeon RX 7800M: ecco le possibili specifiche tecniche

Iniziamo subito dicendo che gli ultimi dettagli trapelati sulla rete riguardo la Radeon RX 7800M non provengono da AMD, bensì da un’azienda terza, Onexplayer. A quanto pare, il produttore avrebbe già pronta una scheda grafica esterna basata proprio su questo inedito modello, segno comunque che la GPU esiste e per questo potrebbe arrivare anche su portatili da gaming di nuova generazione.

Ribadendo che in questi casi bisogna sempre attendere una conferma ufficiale da parte del produttore, i dettagli tecnici trapelati sono molti (oltre che verosimili), partendo dalla sigla di questa eGPU denominata OneXGPU. Secondo quanto trapelato in un video apparso anche su youtube, alla base di questa soluzione c’è proprio la Radeon RX 7800M, una scheda basata ovviamente su architettura RDNA3 e più precisamente su GPU Navi 32.

AMD Navi 32 è lo stesso chip che ritroviamo sulla Radeon RX 7800 desktop, infatti guardando alle caratteristiche non si notano particolari differenze, fatta eccezione per il quantitativo di VRAM e ovviamente per quelli che saranno i profili energetici. La GPU in questione è equipaggiata con 60 Compute Unit e 3.840 Stream Processor, mentre cambia sostanzialmente il sottosistema RAM con 12 GB GDDR6 e un bus a 192 bit (16 GB e 256 bit sulla versione desktop).

Lato prestazionale ci aspettiamo che questa Radeon RX 7800M sia una via di mezzo tra una Radeon RX 7700 XT e una Radeon RX 7800 XT desktop, il tutto con un TDP configurabile sino a 180 watt, ovvero al pari della sorella maggiore Radeon RX 7900M (ne abbiamo parlato qui). In attesa di ulteriori sviluppi o novità da parte di AMD, vi lasciamo con un recap delle specifiche dell’inedita GPU mobile AMD, a dir poco interessante se la consideriamo insieme ai più recenti processori per notebook AMD Ryzen AI 300.

AMD Radeon RX 7800M – Scheda tecnica