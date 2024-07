Sembra che per le prossime schede grafiche NVIDIA bisognerà aspettare più del previsto. Precedenti indiscrezioni suggerivano che l’azienda potesse annunciare la serie GeForce RTX 50 entro la fine del 2024, ma secondo un leaker del settore le GPU di nuova generazione non arriverebbero prima del CES.

Stando a quanto riferito dall’informatore kopite7kimi, non è nei piani di NVIDIA presentare le nuove GPU Blackwell prima del CES che si terrà dal 7 al 10 gennaio 2025.

Le NVIDIA GeForce RTX 50 potrebbero non arrivare nel 2024

Questa volta la società romperebbe la tradizione di presentare aggiornamenti per notebook e non per desktop al CES.

Chiaramente queste informazioni vanno prese con cautela, sebbene l’informatore abbia una buona reputazione in quanto ad accuratezza delle soffiate.

La serie Intel Arc B-Series è attesa nel 2025, mentre la gamma AMD Radeon RX è prevista per il primo o il secondo trimestre del prossimo anno, ma vale la pena tenere presente che le date di rilascio, le specifiche e i prezzi dei prodotti non ancora annunciati sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

NVIDIA produce chip che sono fondamentali per sostenere il boom dell’intelligenza artificiale generativa che sta galoppando a gran velocità. Non è un caso che recentemente la società abbia superato anche Microsoft in quanto a valore.