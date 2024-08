Dopo le indiscrezioni sulle specifiche tecniche che hanno iniziato a circolare già lo scorso anno e le prime immagini anticipate da alcuni leak arriva la conferma ufficiale: il 20 agosto verranno presentate le nuove cuffie OnePlus Buds Pro 3.

Cosa dobbiamo aspettarci

L’azienda cinese nel dare notizia della presentazione ufficiale del suo nuovo prodotto audio di punta non ha anticipato informazioni e specifiche sulle OnePlus Buds Pro 3. OnePlus si è sbilanciata presentando le nuove Buds Pro 3 come le eredi dei precedenti modelli di successo, le OnePlus Buds Pro e le OnePlus Buds Pro 2. Le nuove cuffie promettono di offrire un’esperienza audio ancora più innovativa e raffinata rispetto agli standard elevati già raggiunti dai modelli precedenti.

Della prima generazione delle OnePlus Buds Pro colpì la qualità dell’audio che si aggiungeva a una buona affidabilità ed eleganza estetica e alla presenza della tecnologia per la cancellazione attiva dei rumori di fondo. La generazione successiva, le OnePlus Buds Pro 2, aggiungeva la calibrazione audio Dynaudio, la tecnologia MelodyBoostTM Dual Drivers, il woofer da 11 mm e il tweeter da 6 mm e un design che prevedeva per ogni cupola del woofer la presenza del diaframma in polimero di cristallo. Insomma, un livello tecnologico molto interessante che è il punto di partenza delle prossime OnePlus Buds Pro 3.

Le nuove cuffie true wireless di OnePlus dovrebbero migliorare l’autonomia (arrivando a 43 ore), offrire il supporto al Bluetooth 5.4 e avere un livello di protezione IP55. Dovrebbe essere stata migliorata anche la tecnologia per la cancellazione del rumore che arriverà a 50 dB (rispetto ai 49 dB della versione precedente). Uno degli aspetti più interessanti e attesi delle OnePlus Buds Pro 3 è il supporto alla doppia connessione, soluzione che consentirà di connettere contemporaneamente le cuffie e due device differenti. Vedremo quali di questi rumor verrà confermato e cosa di nuovo proporrà OnePlus per le sue cuffie di punta.