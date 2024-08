A metà del mese scorso OnePlus ha presentato le nuove Nord Buds 3 Pro, cuffie true wireless dal buon rapporto qualità-prezzo, tuttavia diversi fan del brand sono rimasti delusi dall’evento dell’azienda in quanto si aspettavano l’arrivo di un altro prodotto, ovvero le cuffie OnePlus Buds Pro 3.

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo parlato degli auricolari in questione, era infatti il mese di settembre dello scorso anno quando fu diffusa una prima immagine e alcune specifiche tecniche.

Tuttavia, complice il possibile imminente lancio da parte dell’azienda, nelle ultime ore sono state diffuse in rete una serie di nuove immagini corredate da diverse informazioni sulle caratteristiche delle prossime OnePlus Buds 3 Pro; diamo un’occhiata insieme.

Come saranno le cuffie OnePlus Buds 3 Pro secondo i rumor

Partiamo subito dall’aspetto estetico delle prossime OnePlus Buds 3 Pro, le nuove cuffie del brand dovrebbero essere disponibili in due colorazioni, Midnight Opus e Lunar Radiance; la custodia dovrebbe presentarsi con una texture in pelle nella parte anteriore e un pulsante di associazione sul lato. La custodia ha una porta USB-C nella parte inferiore, mentre le cuffie si presentano con uno stelo lucido e una finitura opaca per gli auricolari e i gommini, oltre alle indicazioni L e R incise per facilitare l’identificazione.

La custodia dovrebbe avere un peso di 61 grammi e dimensioni 6,5 x 5,2 x 2,6 cm, dovrebbe essere in grado di garantire fino a 43 ore di autonomia, ovvero quattro ore in più rispetto alla generazione attuale, riuscendo al contempo a garantire cinque ore di riproduzione dopo soli 10 minuti di ricarica; vanterebbe inoltre una certificazione IP55 e supporto al Bluetooth 5.4.

Passando al comparto audio le prossime OnePlus Buds 3 Pro dovrebbero essere dotate di una configurazione a doppio driver, che presenta un woofer da 11 mm e un tweeter da 6 mm, un convertitore digitale-analogico (DAC) e supporterebbero un codec audio LHDC 5.0 con audio a 24 bit/192 kHz.

L’azienda sembra aver apportato un leggero miglioramento anche alla cancellazione del rumore, passando da 49 dB a 50 dB; sembra inoltre che la società abbia inserito anche un equalizzatore Dynaudio che fornirà preset EQ sintonizzati per generi musicali specifici. Infine le prossime cuffie di OnePlus dovrebbero vantare anche il supporto alla doppia connessione, potendo quindi essere connesse a due dispositivi diversi contemporaneamente.

Non ci sono informazioni precise circa le tempistiche di presentazione ma, considerando le ultime fughe di notizie, è lecito presumere che il lancio non sia poi troppo lontano; per quel che concerne l’ipotetico prezzo di vendita, esso potrebbe aggirarsi intorno alle 12.000 rupie indiane (circa 132 euro al cambio attuale), ma per il momento si tratta solo di supposizioni, bisognerà attendere per saperne di più.