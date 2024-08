Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese estivo, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad agosto 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ ad agosto 2024

Film in uscita su Apple TV+

The Instigators (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di agosto 2024 da vedere con The Instigators, film che mischia azione e commedia diretto da Doug Liman con Matt Damon e Casey Affleck. Rory e Cobby sono una coppia improbabile: un padre disperato e un ex detenuto reclutati per sottrarre guadagni illeciti a un politico corrotto. Quando il colpo va storto, i due si ritrovano coinvolti in un vortice di caos, inseguiti non solo dalla polizia, ma anche da politici corrotti e boss in cerca di vendetta. Completamente spaesati e disperati, convincono la terapista di Rory (Hong Chau) a unirsi alla loro fuga tumultuosa per la città. Dovranno mettere da parte le differenze e collaborare per sfuggire alla cattura, o peggio. Scritto da Chuck MacLean e Affleck, il film include nel cast anche Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina e Toby Jones, con la partecipazione di Jack Harlow e Ron Perlman.

Disponibile in streaming dal 9 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Instigators.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Cowboy Cartel (docuserie original)

Passiamo alle novità da guardare ad agosto su Apple TV+ lato serie TV con Cowboy Cartel, docuserie originale in quattro episodi che racconta tramite interviste e ricostruzioni le indagini dell’agente dell’FBI Scott Lawson per cercare di fermare lo spietato cartello della droga Los Zetas. Scott si diploma all’accademia dell’FBI e, visto che parla un po’ di spagnolo e ha esperienza come poliziotto, viene inviato nella città di confine di Laredo, in Texas, all’epoca il più grande valico commerciale tra Stati Uniti e Messico e dunque focolaio di attività per il più potente cartello della droga, Los Zetas, fondato da un’unità militare addestrata dalle forze speciali per combattere il narcotraffico e passata dall’altra parte della barricata. Il giovane agente dell’FBI scopre un’operazione di riciclaggio di denaro nell’ippica americana e rischia la vita per arrestare chi c’è dietro: il cartello più letale del Messico.

Disponibile in streaming dal 2 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cowboy Cartel.

Yo Gabba GabbaLand! (original)

Da non perdere per i più piccoli arriva questo mese Yo Gabba GabbaLand!, ispirata al fenomeno culturale Yo Gabba Gabba!, vincitore del Daytime Emmy con oltre 1,2 miliardi di visualizzazioni su YouTube. La serie permette di unirsi a Muno, Foofa, Plex, Brobee e Toodee e incontrare un nuovo personaggio, la maga Kammy Kam, per divertirsi con tutta la famiglia a ballare, cantare, giocare e imparare, tuffandosi nel mondo di Yo Gabba GabbaLand e scoprendo tutto quello che rende questa comunità così magica. Gli episodi accompagnano le tappe fondamentali della prima infanzia in un contesto di gioco, con in sottofondo la musica pop, aiutando bambini e bambine ad affrontare le sfide dell’età prescolare insieme ai genitori in un mondo musicale e visivo pieno di sfumature.

Disponibile in streaming dal 9 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Yo Gabba GabbaLand!.

Carl Hiaasen’s Bad Monkey (original)

Tra le novità più attese su Apple TV+ di questo mese c’è senza dubbio Bad Monkey, nuova serie che unisce comedy e giallo interpretata, prodotta e sceneggiata da Vince Vaughn e basata sul romanzo di Carl Hiaasen, bestseller del New York Times. In 10 episodi, racconta la storia di Andrew Yancy (Vince Vaughn), cacciato dal dipartimento di polizia di Miami e ora ispettore sanitario nelle isole Keys. Dopo essersi imbattuto nel caso di un braccio umano ripescato da alcuni turisti, si rende conto che se riuscirà a dimostrare che si tratta di omicidio, rientrerà nel giro. Deve solo sfuggire a un gruppo di strambi abitanti della Florida e a una scimmia malvagia. Nel cast anche L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet e Jodie Turner-Smith.

Disponibile in streaming dal 14 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bad Monkey.

Pachinko – La moglie coreana – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese anche la seconda stagione di Pachinko – La moglie coreana, serie TV ambientata nella Corea degli anni ’30 e ’40 del Novecento tratta dall’omonimo bestseller dell’autrice coreano-americana Min Jin Lee. Dopo essere rimasta incinta ed essere stata abbandonata dall’uomo che amava, Sunja, poco più che adolescente, è costretta a lasciare la sua casa e a fuggire in Giappone per non coprire di vergogna la madre, che lavora in una locanda. La storia viene raccontata attraverso la prospettiva di una matriarca che si è lasciata alle spalle buona parte del suo tempo in questo mondo (Youn Yuh-jung), e contrappone le sue vicende a quelle negli anni ’80 del nipote Solomon (Jin Ha), un ragazzo affascinante costretto a fare i conti con il passato della sua famiglia. Nella seconda stagione, le storie parallele riprendono a Osaka nel 1945, dove Sunja è costretta a prendere pericolose decisioni per la sopravvivenza della sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale, e a Tokyo nel 1989, dove Solomon esplora nuovi e umili inizi. La serie si svolge tra Corea, Giappone e America e racconta una storia indimenticabile di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti.

Disponibile in streaming dal 23 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Pachinko – La moglie coreana.

K-Pop Idols (docuserie original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di agosto 2024 da vedere con K-Pop Idols, docuserie in sei parti che offre al pubblico un pass backstage senza precedenti per il dietro le quinte della realtà altamente competitiva del mondo K-pop. Glamour e determinazione si incontrano mentre sul palco gli artisti K-pop Jessi, i CRAVITY e BLACKSWAN danno tutto ciò che hanno a una forma d’arte che non richiede niente di meno della perfezione. Nel corso di sei episodi, segue le superstar superare le sfide per arrivare al successo e abbattere le barriere culturali e musicali nel mondo del K-pop grazie alla passione, alla creatività e alla determinazione con cui inseguono i loro sogni.

Disponibile in streaming dal 30 agosto 2024. Qui potete vedere una prima clip di K-Pop Idols.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi (pure con qualche finale di stagione). Ecco cos’altro c’è da guardare ad agosto 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Sunny (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Las Azules (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Time Bandits (finale di stagione) – 21 agosto 2024

La donna del lago (finale di stagione) – 23 agosto 2024

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Fly Me to the Moon (al cinema lo scorso luglio e in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming), la quarta stagione di Slow Horses (4 settembre 2024), La Maison (20 settembre 2024), Wolfs (al cinema da settembre 2024 e in arrivo prossimamente in streaming), Dov’è Wanda (2 ottobre 2024) e Disclaimer – La vita perfetta (11 ottobre 2024).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le migliori serie TV su Apple TV+, la nostra selezione