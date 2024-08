Quali sono le novità da vedere ad agosto 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese estivo. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad agosto 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti (original)

Apriamo le novità NOW e Sky di agosto 2024 con To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti, thriller con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn. Baltimora, vigilia di Capodanno: un’agente talentuosa e con problemi personali viene reclutata dall’investigatore capo dell’FBI per delineare il profilo psicologico di uno spietato serial killer che terrorizza la città, in modo da riuscire a catturarlo. Viene chiamata sulla scena di un terribile omicidio di massa, con polizia ed FBI che lanciano una caccia all’uomo senza precedenti. Riusciranno a evitare ulteriori vittime?

Disponibile dal 5 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti.

The Nun II

Entriamo nel genere horror con The Nun II, sequel del film del 2018 e spin-off dell’universo di The Conjuring. È ambientato nella Francia del 1956, dove un prete viene trovato morto in un collegio. Si tratta di un omicidio. Mentre il male inizia a diffondersi, sorella Irene (Taissa Farmiga) indaga su quanto accaduto. È così che la giovane suora scopre che dietro la morte del prete si nasconde Valak, un’entità malefica già affrontata nel suo passato: dovrà vedersela ancora una volta con la demoniaca suora.

Disponibile dal 7 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Nun II.

La terra promessa

Cambiamo completamente genere con La terra promessa, dramma storico diretto da Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen e Gustav Lindh che racconta la storia di Ludvig von Kahlen. Nel 1755, caduto in disgrazia, si propone di conquistare l’aspra e inabitabile brughiera danese con un obiettivo apparentemente impossibile: fondare una colonia in nome del re. In cambio, riceverà per sé il titolo nobiliare che ha sempre disperatamente desiderato. Ma l’unico sovrano della zona, lo spietato Frederik de Schinkel, crede con arroganza che questa terra gli appartenga. Quando de Schinkel viene a sapere che la cameriera Ann Barbara e suo marito sono fuggiti per rifugiarsi presso Kahlen, il sovrano giura vendetta, facendo tutto ciò che è in suo potere per scacciare il capitano. Kahlen non si lascia intimidire e intraprende una battaglia impari, rischiando non solo la sua vita, ma anche la famiglia che si è formata intorno a lui.

Disponibile dal 12 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La terra promessa.

God is a Bullet (original)

Da non perdere God is a Bullet, adattamento cinematografico del romanzo omonimo (uscito in Italia col titolo Dio è un proiettile) del 1999 scritto da Boston Teran. Il vice detective Bob Hightower trova la sua ex moglie assassinata e la figlia viene rapita da una setta satanica. Frustrato dalle indagini ufficiali maldestre e fallite, lascia la polizia, si fa tatuare e si infiltra nella setta per dare la caccia al suo carismatico leader Cyrus, con l’aiuto di Case, l’unica donna riuscita a fuggire. Bob viene condotto nella tana del coniglio, mentre Case ha la possibilità di rivendicare il suo potere dal culto che le ha tolto tutto. Con Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe, January Jones e Jamie Foxx.

Disponibile dal 15 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di God is a Bullet.

Mindcage – Mente criminale

Tra le novità NOW e Sky On Demand da vedere questo mese di agosto c’è Mindcage – Mente criminale, thriller diretto da Mauro Borrelli con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e John Malkovich. Gli agenti Jake Doyle e Mary Kelly sono impegnati nella ricerca di un serial killer che sembra imitare i crimini commessi da The Artist, un altro assassino già incarcerato. Per capire come agisce il killer, i due detective si ritrovano costretti a chiedere aiuto allo stesso The Artist, ma la cosa non si rivelerà per nulla semplice. Mary cercherà di ricavare indizi tramite alcuni colloqui in carcere con il celebre serial killer, tentando di entrare nella sua mente e di conseguenza estrapolare informazioni che potrebbero aiutarla a incastrare l’imitatore. Peccato che lei e Jake si ritrovino al centro di un perverso gioco messo in atto dall’assassino, che li porterà a un’estenuante corsa contro il tempo.

Disponibile dal 19 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mindcage – Mente criminale.

Non così vicino

Da non perdere questo mese Non così vicino (A Man Called Otto, il titolo originale), film diretto da Marc Forster con protagonista Tom Hanks (anche produttore). La pellicola costituisce l’adattamento cinematografico del romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo, scritto da Fredrik Backman e già portato sullo schermo dal film Mr. Ove. Racconta la storia di Otto, un uomo vedevo e in pensione dal carattere rigido e facilmente irritabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l’intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità, l’uomo non ha più interesse nella vita da quando ha perso sua moglie, ritirandosi a vivere in solitaria e lontano da ogni contatto umano positivo. Quando si trasferisce di fronte la sua casa una famiglia composta dai due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa la loro conoscenza. Otto stringe con loro un forte legame di amicizia, fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. Il burbero aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Sebbene sia restio ad abbandonare le sue vecchie abitudini si rivelerà arduo, Otto si renderà conto che aiutare gli altri non è poi così male.

Disponibile dal 22 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non così vicino.

Un altro calcio – Bologna in Champions

Cambiamo ancora genere con il docufilm Un altro calcio – Bologna in Champions. Il modello portato al successo dal Bologna di Joey Saputo: un club sano, serio e organizzato che ha imposto uno stile diverso, raggiungendo la Champions League con perseveranza, programmazione e garbo, anche nelle difficoltà. Il documentario racconta il modo di vivere questa passione a Bologna, città che non vuole essere metropoli né provincia, ma capitale – qual è – della cultura, del gusto e del bello: una città che non rinuncia mai, neanche allo stadio, al suo spirito critico, ironico e dissacrante. Un altro calcio è il sistema di gioco innovativo proposto da Thiago Motta, allenatore e personaggio atipico dalle grandi potenzialità. Da non perdere per gli appassionati di calcio e soprattutto per i tifosi del Bologna.

Disponibile dal 24 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un altro calcio – Bologna in Champions.

Priscilla

Le novità NOW e Sky On Demand di agosto 2024 includono Priscilla, film diretto da Sofia Coppola e adattamento del libro autobiografico Elvis and Me di Priscilla Beaulieu Presley, pubblicato nel 1985. Racconta la storia della coppia, dal loro incontro in Germania quando lei aveva quattordici anni e lui dieci più di lei, fino all’ultimo giorno di vita del cantante. Priscilla (Cailee Spaeny), figlia di un severo ufficiale dell’aeronautica degli Stati Uniti, sposa Elvis (Jacob Elordi) nel 1967 a ventidue anni, dopo otto anni di fidanzamento, e nel 1968 hanno una figlia, Lisa Marie (Emily Mitchell). Ma la vita con il re del Rock’n Roll non è facile, e infatti nel 1973 i due divorziano. Al centro del film ci sono gli anni di maggior successo di Elvis, che si spegnerà a soli quarantadue anni nel 1977, consumato dal suo malsano stile di vita.

Disponibile dal 26 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Priscilla.

Gaga Chromatica Ball (film concerto)

Chiudiamo le novità lato film proseguendo con la musica: arriva questo mese Gaga Chromatica Ball, film concerto che mostra la performance di Lady Gaga al Dodger Stadium di Los Angeles del settembre 2022. Lo speciale mostra l’artista vincitrice di Grammy e Oscar esibirsi di fronte a 52.000 persone nei suoi più grandi successi, da Bad Romance a Just Dance, da Poker Face a Shallow, fino a Rain on Me. Prodotto, diretto e creato da Lady Gaga, lo speciale dà ancora una volta colore al tour che è stato posticipato due volte, la prima a causa della pandemia nel 2020 e la seconda a causa del lento ritorno alla musica live nel 2021. Al debutto su HBO nel mese di maggio, arriva questo mese di agosto su Sky.

Disponibile dal 28 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gaga Chromatica Ball.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

La costa del crimine – A Town called Malice (original)

Le novità NOW e Sky On Demand di agosto 2024 lato serie TV vedono spiccare La costa del crimine (A Town called Malice), crime drama originale ambientato sulla Costa del Sol spagnola negli anni ’80. Segue le vicende della famiglia Lord, ex gangster di South London. Dopo essere caduti in disgrazia nella gerarchia criminale, i Lord si trovano costretti a fuggire sulla Costa del Sol in Spagna in seguito a un violento scontro tra bande. Vedono questa fuga come un’opportunità per reinventarsi e riconquistare il potere e la gloria perduti. Tuttavia, mentre cercano di stabilirsi e riprendere il controllo, scoprono che le lotte interne alla famiglia sono tanto intense quanto quelle con i loro nuovi avversari. Con Jason Flemyng, Jack Rowan, Tahirah Sharif e Martha Plimpton.

Disponibile dal 16 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La costa del crimine.

Signora Volpe – stagione 2

Da guardare questo mese c’è anche la seconda stagione dell’apprezzata Signora Volpe, miniserie TV italo-britannica composta da un totale di sei episodi. Sylvia è una ex spia britannica che si reca in Italia, a Panicale, per il matrimonio della nipote. La donna prova a intraprendere una nuova vita, ma si ritrova invece a reinventarsi detective dopo essere rimasta coinvolta in una complicata indagine. I crimini la porteranno a considerare questo viaggio non più una villeggiatura ristoratrice ma un nuovo capitolo da detective. In questi nuovi episodi, l’ex spia è ancora più innamorata dell’Italia e della pittoresca cittadina medievale dove ha deciso di stabilirsi. Nonostante le aspettative della sorella Isabel, sembra aver abbandonato i suoi istinti nomadi e si sta integrando nella comunità locale. Dedica il suo tempo a riconnettersi con la sorella e a restaurare una vecchia casa in collina. Tuttavia, le sue abilità investigative e la passione per risolvere i misteri non sono svanite, nonostante abbia lasciato il suo lavoro all’MI6.

Disponibile dal 22 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Signora Volpe.

Il caso O. J. Simpson (docuserie)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di agosto 2024 con Il caso O. J. Simpson, docuserie che a distanza di trent’anni ripercorre la vicenda. Denise e Dominique Brown, sorelle di Nicole, condividono il ricordo della sorella, assassinata il 12 giugno 1994. Nicole venne accoltellata a morte fuori casa sua insieme a Ron Goldman, un amico che si trovava al posto sbagliato al momento sbagliato, e per il duplice omicidio venne accusato l’ex marito e celebre campione di football americano O. J. Simpson. Quest’ultimo venne arrestato dopo una rocambolesca fuga e in seguito assolto in sede penale. Trent’anni dopo, le due sorelle la ricordano in questa docuserie (titolo originale The Life and Murder of Nicole Brown Simpson), con il contributo dalla terza sorella Tanya e di altri familiari e amici, tra cui Kris Jenner, con il quale la donna aveva parlato al telefono il giorno prima di morire.

Disponibile dal 27 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il caso O.J. Simpson.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand c’è il finale della seconda stagione di House of the Dragon, le Collection riguardanti I delitti del Barlume (dal 3 al 16 agosto 2024), Bruce Willis (dal 17 al 23 agosto 2024), Il Signore degli Anelli (dal 24 al 30 agosto 2024), Keanu Reeves (dal 31 agosto al 6 settembre 2024) e non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare ad agosto 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

House of the Dragon (finale stagione 2) – 5 agosto 2024

RFDS – Medici dal cielo (stagione 2) – 5 agosto 2024

Patagonia – 9 agosto 2024

Semidei (documentario) – 16 agosto 2024

Eravamo bambini – 18 agosto 2024

Hell’s Kitchen USA (finale stagione) – 19 agosto 2024

Isole selvagge (docuserie) – 23 agosto 2024

Il punto di rugiada – 25 agosto 2024

La verità secondo Maureen K. – 28 agosto 2024

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad agosto 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

