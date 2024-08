Mentre l’attenzione di stampa, appassionati e utenti (soprattutto) è concentrata, almeno in larga parte, sulla vicenda che riguarda le problematiche su alcuni modelli di processore Intel Core di 13a e 14a generazione, l’azienda di Santa Clara e i suoi partner sembrano esseri pronti a immettere sul mercato le prime soluzioni basate sulla nuovissima piattaforma notebook Intel Lunar Lake, già confermata da Intel in occasione del Computex di Taipei, nonché nella più recente sessione con gli analisti a seguito della pubblicazione dei dati finanziari relativi all’ultimo trimestre.

Il debutto dei primi notebook equipaggiati con CPU Lunar Lake è atteso nelle prossime settimane, con Intel e i partner OEM pronti a quanto pare a inondare il mercato con oltre 80 nuovi modelli di laptop, cercando se vogliamo di ricalcare il successo ottenuto dalla prima generazione di processori Intel Core Ultra Meteor Lake (questo almeno secondo i dati).

Rimanendo in tema, la conferma di un imminente debutto di Intel Lunar Lake ci giunge in queste ore dallo shop italiano EPTO che, verosimilmente per un errore, aveva inserito a listino un inedito Acer Swift 14 AI con SoC Intel Core Ultra 5 226V, sigla quest’ultima che identifica proprio le nuove proposte per notebook Intel. Ma vediamo tutto nel dettaglio e soprattutto il prezzo di questo notebook che, anticipiamo, è stato repentinamente rimosso dall’azienda per ovvi motivi di embargo.

Acer Swift 14 AI: potente, efficiente ma non proprio economico

Tenendo presente che i dettagli tecnici e soprattutto il prezzo indicato da EPTO potrebbero non essere quelli ufficiali, l’Acer Swift 14 AI in questione monta come detto un processore Intel Core Ultra 5 226V, un modello di fascia bassa e TDP contenuto che sicuramente non è il primo della classe, offrendo al contempo interessanti novità e spunti tecnici. La CPU è configurata con otto core e otto thread, suddivisi in quattro P-Core Lion Cove e quattro E-Core Skymont; a questi si abbinano 8 MB di Cache L3 e frequenze di clock che in modalità Boost possono spingersi a 4,5 GHz (3,5 GHz di base). L’inedito chip Intel dovrebbe avere un TDP compreso tra i 17 e i 30 watt, supportando memorie LPDDR5X e tutti i più recenti standard di espansione / connettività.

Le caratteristiche più importanti di questo SoC però, e più in generale di Intel Lunar Lake, sono da ricercare nella nuova NPU da 40 TOPS e nella GPU Integrata Arc 130V con architettura Intel X2 (Battlemage a 7 core), capace non solo di stravolgere le prestazioni grafiche rispetto alla precedente generazione, ma di fornire prestazioni in ambito AI sino a 53 TOPS, portando le capacità di accelerazione AI di questo sistema vicina ai 100 TOPS.

Il resto delle caratteristiche di rilievo di Acer Swift 14 AI in questa inedita versione con CPU Intel Lunar Lake sono da ricercare nel display, un pannello OLED 14″ FHD+ e nel reparto memoria, ovvero 16 GB di RAM LPDDR5X 8.533 MT/s e un SSD PCI-E Gen 4.0 da 512 GB. Vista la piattaforma di ultima generazione, non sorprendono il WiFi 7 con Bluetooth 5.4 e tutte le più recenti funzionalità hardware / software messe in campo da Acer per supportare al meglio l’ultima versione di Windows 11 con Copilot e le ottimizzazioni AI del caso.

Ribadendo che il negozio ha prontamente rimosso la pagina ufficiale del prodotto, segnaliamo che il prezzo di listino per l’Acer Swift 14 AI era di 1.230 euro, 1.152,90 euro con uno sconto del 6% che però adesso lascia il tempo che trova. La cifra non è bassa, soprattutto considerando che la CPU non si colloca nemmeno nella fascia media del catalogo Intel, ma allo stesso tempo parliamo di prezzi non ufficiali che potrebbero variare (non per forza al ribasso però). Per il momento teniamo monitorata la situazione, ricordando che il lancio dei notebook Intel Lunar Lake è ormai alle porte.

Acer Swift 14 AI “Lunar Lake” – Scheda tecnica