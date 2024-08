Nelle ultime settimane si è parlato molto dei problemi riscontrati da tanti utenti con i processori Intel Core di 13ma e 14ma generazione e il popolare produttore, dopo mesi di indagini, è riuscito a trovare la causa dei malfunzionamenti, promettendo il rilascio a breve di un fix.

Intel si è detta certa che la patch sarà in grado di impedire il verificarsi di crash sulle CPU che non hanno ancora manifestato problematiche, aggiungendo tuttavia che se la CPU è stata danneggiata sarà necessario sostituirla, contattando il produttore per un reso.

Intel prova a trovare una soluzione al problema delle sue CPU

Ovviamente questa situazione ha generato non poche critiche e il popolare produttore di chip si è così trovato costretto a correre ai ripari.

Nelle scorse ore, con una breve nota ufficiale il colosso tecnologico ha ribadito il proprio impegno a garantire che tutti i clienti che hanno riscontrato o stanno attualmente riscontrando sintomi di instabilità sui loro processori desktop di 13ma e 14ma generazione siano supportati nel processo di sostituzione. L’azienda ha aggiunto che è al fianco dei suoi prodotti e che nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli sul supporto di garanzia estesa di due anni per le CPU Intel Core di 13ma e 14ma generazione “boxed”.

C’è da precisare che questo tipo di processori può già contare su tre anni di garanzia e ciò significa che con l’estensione si arriverà a cinque anni.

Scusandosi per i disagi causati, il popolare chipmaker ha anche reso noto che sta valutando opzioni per identificare facilmente i processori interessati sui sistemi degli utenti finali, aggiungendo che fornirà ulteriori indicazioni a tal proposito il prima possibile.