Molti di voi ricorderanno il malcontento generale scaturito dalla decisione di Netflix di introdurre un piano in abbonamento, più economico, coadiuvato da annunci pubblicitari; il piano in questione fece il suo debutto nel Bel Paese nel novembre 2022 e inizialmente, ovunque fosse disponibile, faticava a decollare mostrando di fatto il malcontento dell’utenza.

In realtà nel corso del tempo la scelta di Netflix si è rivelata vincente, molti di coloro che avevano disdetto il proprio abbonamento in seguito alla nuova politica sulla condivisione delle password sono poi tornati sui loro passi, riattivando un abbonamento alla piattaforma sfruttando proprio l’alternativa più economica con pubblicità.

Nelle ultime ore l’azienda ha pubblicato i risultati del suo report sugli utili del secondo trimestre, evidenziando ancora una volta come il piano in abbonamento con pubblicità sia stata un’ottima scelta per la società.

Più del 45% dei nuovi abbonati Netflix ha scelto il piano con pubblicità

Come anticipato in apertura, Netflix ha recentemente pubblicato i risultati del suo report sugli utili del secondo trimestre, evidenziando come la piattaforma abbia attratto a sé 8 milioni di nuovi abbonati nel corso degli ultimi mesi; per quanto il dato in questione sia notevole, ciò che stupisce maggiormente è che oltre il 45% dei nuovi abbonati ha optato per il piano economico con pubblicità.

In tutto ciò ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale l’eliminazione da parte dell’azienda del piano base senza pubblicità, piano rimosso anche in Italia nell’ottobre dello scorso anno; ciò ha fatto sì che molti utenti, pur di non rinunciare a tutto ciò che la piattaforma ha da offrire, ma al contempo non intenzionati ad un esborso troppo oneroso, abbiano optato per il piano con pubblicità.

Netflix è, ovviamente, più che soddisfatta dai risultati ottenuti negli ultimi mesi, come si evince da quanto riportato nel già menzionato comunicato:

I nostri ricavi pubblicitari stanno crescendo bene e stanno diventando un contributo più significativo per la nostra attività. La sfida a breve termine (e l’opportunità a medio termine) è che stiamo scalando più velocemente della nostra capacità di monetizzare il nostro crescente inventario pubblicitario.

Sempre restando in ambito pubblicità, la piattaforma ha recentemente iniziato ad introdurre gli annunci anche quando si mette in pausa un contenuto, presentando di fatto una nuova schermata in tale circostanza; ovviamente la società sta puntando molto anche sui contenuti offerti ai propri clienti, oltre al seguito delle serie TV più apprezzate l’azienda ha in cantiere per i prossimi mesi anche una serie di programmi live.