Il settore dello streaming di contenuti multimediali è molto competitivo ed anche colossi del calibro di Netflix devono studiare nuove soluzioni che possano convincere gli utenti ad abbonarsi e abbandonare le piattaforme della concorrenza.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, Netflix avrebbe in questo specifico momento l’obiettivo di fare crescere la propria base di utenti in determinati mercati, incluso quello europeo e tra le opzioni studiate vi sarebbe anche quella di lanciare un abbonamento gratuito.

In Europa Netflix potrebbe diventare gratuito

Ricordiamo che Netflix ha testato un abbonamento gratuito in Kenya ma ha interrotto il programma lo scorso anno. Adesso alcuni dirigenti del colosso dello streaming starebbero spingendo verso il lancio di una soluzione simile in mercati più importanti, come quelli in cui vi sono grandi network televisivi gratuiti e l’Europa sarebbe inclusa.

E così, se negli Stati Uniti non vi è in programma il lancio di un servizio gratuito, dato che la maggior parte della clientela potenziale è già stata raggiunta, nel Vecchio Continente una soluzione di questo tipo potrebbe invece avere un senso, in quanto permetterebbe di avvicinare persone che non sono in grado di pagare l’abbonamento e, allo stesso tempo, consentirebbe all’azienda di specializzarsi nel settore pubblicitario.

C’è da precisare che allo stato attuale nessuna decisione è stata presa e che quella del lancio in Europa di una versione gratuita di Netflix è soltanto un’opzione di cui si è discusso e, probabilmente, si discuterà ancora nelle prossime settimane.

Chi desidera abbonarsi a Netflix, pertanto, al momento non può fare altro che scegliere una delle varie opzioni disponibili (si parte da 5,49 euro al mese con la pubblicità e si arriva a 17,99 euro al mese con qualità 4K + HDR). Potete trovare il sito ufficiale qui.

Un’alternativa potrebbe essere quella di affiancare a Netflix l’offerta TIMVision, il tutto ad un prezzo speciale.