Il piano più economico di Netflix supportato dalla pubblicità sembra aver raggiunto il successo sperato dalla piattaforma di streaming che ha affermato di aver convinto 40 milioni di utenti ad abbonarsi a questo piano a livello globale, segnando un netto aumento rispetto ai 23 milioni di inizio anno.

Il nuovo abbonamento base ha faticato a decollare dopo il suo lancio nel 2022, ma la società aveva annunciato che si aspettava dei buoni risultati sul lungo termine.

L’abbonamento con pubblicità di Netflix è decollato

Ad aprile il servizio contava un totale di 270 milioni di abbonati a tutti i livelli, tuttavia Netflix ha affermato che nelle regioni in cui è disponibile il piano con annunci, oltre il 40% dei nuovi utenti si iscrive al livello supportato dalla pubblicità.

Netflix inizialmente ha puntato su Microsoft come “partner di vendita e tecnologia pubblicitaria globale” e ora sta considerando anche Google, The Trade Desk e Magnite, ma ora la società rivela che sta pianificando di lanciare una piattaforma tecnologica pubblicitaria interna.

Lo stesso giorno Netflix ha annunciato un’ulteriore spinta verso gli eventi live, soprattutto a carattere sportivo, in un momento in cui Netflix e i suoi concorrenti hanno iniziato ad assomigliare sempre più alla TV via cavo di un tempo.