In occasione del Prime Day 2024 Amazon ha tirato fuori dal cilindro un sacco di offerte interessanti, disponibili solo oggi e domani, 16 e 17 luglio 2024. Fra queste ci sono anche quelle di MSI, che sconta tre notebook da gaming dotati di schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4050 e RTX 4060.

Si tratta nello specifico di MSI Cyborg 15, disponibile in due versioni, e di MSI Pulse 17 AI. In questo articolo una panoramica sui prodotti scontati, sulle tecnologie di NVIDIA di cui sono dotati e tutti i dettagli da sapere per approfittare degli sconti in questione su Amazon.

MSI Cyborg 15 con NVIDIA GeForce RTX 4050 e 4060 in offerta su Amazon

Iniziamo da MSI Cyborg 15, un notebook da gaming che è disponibile in offerta su Amazon per il Prime Day in due versioni: la variante A13VE-656IT è quella con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6), mentre la versione AI A1VFK-005IT monta la GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6).

Oltre alla scheda grafica, cambiano anche varie altre cose fra i due modelli di MSI Cyborg 15, che hanno tuttavia le seguenti caratteristiche in comune. Montano innanzitutto lo stesso schermo IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz; sono dotati di SSD PCIe4 da 1 TB, di 16 GB di memoria RAM DDR5, d tastiere retroilluminate con layout italiano, di Windows 11 Home preinstallato e di un design abbastanza sobrio, non eccessivamente vistoso, che potrebbe essere un pregio per chi non ama molti fronzoli e soluzioni troppo appariscenti.

Una grossa differenza fra le due versioni di MSI Cyborg 15 sta nel processore: la variante A13VE-656IT è equipaggiata con un Intel Core i7-13620H, mentre il modello AI A1VFK-005IT monta un più recente Intel Core Ultra 7 155H. Ne conseguono differenze in prestazioni e componenti correlati, compreso il supporto al Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, in ordine di menzione, oltre all’integrazione di funzioni di intelligenza artificiale nel modello AI (come MSI AI Engine o AI Artist Powered by MSI).

Quello che non cambia è il supporto alle tecnologie NVIDIA decisamente importanti per avere un’esperienza di gioco senza compromessi. Entrambi hanno il supporto al DLSS 3.5 con Super Resolution che ricostruisce in modo intelligente immagini ad alta risoluzione, il Frame Generation che utilizza l’IA per generare interamente nuovi frame ed aumentare a dismisura gli fps. Presente anche il nuovo Ray Reconstruction che migliora la qualità delle immagini ray tracing sostituendo il denoiser Hand-Tuned con con una rete AI addestrata dai supercomputer NVIDIA.

Cambia di conseguenza anche il prezzo di vendita di questi due notebook da gaming di MSI, entrambi in offerta per il Prime Day di Amazon a prezzi decisamente interessanti, scontati di ben 400 euro.

MSI Pulse 17 AI con NVIDIA GeForce RTX 4060 in offerta su Amazon

Cambiamo serie di notebook per passare a MSI Pulse 17 AI con RTX 4060, un notebook da gaming di fascia media che, in occasione del Prime Day di Amazon, si può acquistare a prezzi molto concorrenziali. Prima di dare un’occhiata alla relativa offerta, eccone alcune caratteristiche tecniche chiave.

MSI Pulse 17 AI è un notebook da gaming dotato di un ampio schermo da 17″ con risoluzione Full HD+, rapporto di forma 16:10, refresh rate di 165 Hz e 100% di copertura dello spazio colore sRGB. La versione in questione è la C1VFKG-048IT, quella con un Intel Core Ultra 7 155H affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e da un SSD PCIe4 da 1 TB per lo spazio di archiviazione.

La scheda grafica, come anticipato, è una NVIDIA GeForce RTX 4060, con 8 GB di GDDR6 e le tante relative peculiarità: dal ray-tracing avanzato al DLSS 3.5 con con Super Resolution, Frame Generation e Ray Reconstruction, passando anche per la suite di strumenti di NVIDIA Studio per i content creator. Non mancano in questo notebook di MSI varie funzioni di intelligenza artificiale, come MSI AI Engine per l’esperienza di gioco. Per il resto, MSI Pulse 17 AI, è equipaggiato inoltre di Wi-Fi 6E, di una tastiera con retroilluminazione RGB, e arriva con Windows 11 Home a bordo.

Ed in occasione del 20esimo anniversario di produzione notebook MSI, il Pulse 17 Ai viene venduto in bundle con lo zaino MSI Stealth Agent Backpack, il mouse gaming MSI M99 Pro ed anche il simpaticissimo portachiavi commemorativo con la figure di Lucky.

In occasione del Prime Day, è possibile risparmiare un bel po’ acquistandolo su Amazon, per la precisione 300 euro in meno, che permettono di portarselo a casa a un ottimo prezzo: 1.599 euro invece di 1.899 euro.

Per inciso, ricordiamo che il Prime Day 2024 è in vigore oggi e domani, 16 e 17 luglio, un’occasione in cui Amazon sconta tanti prodotti, ma solo per i clienti Amazon Prime (è possibile abbonarsi provando il servizio per 30 giorni gratuitamente per approfittarne lo stesso senza pagare nulla).

