MSI è uno di quei brand che si è sempre distinto nel panorama delle aziende taiwanesi, non solo per la qualità e/o le prestazioni dei prodotti, ma anche per la versatilità che vede l’azienda impegnata praticamente su tutti i settori e i mercati legati al mondo dei computer, dalla componentistica (comprese periferiche e accessori), ai PC desktop e, cosa più importante i notebook.

Proprio per festeggiare il 20° anniversario del proprio catalogo notebook, MSI ha deciso di organizzare un evento a fine giugno che coinvolge non solo la stampa ma anche e soprattutto i fan. Ma vediamo tutti i dettagli e le modalità per partecipare.

MSI festeggia 20 anni di notebook con un evento per i fan a Milano

Avendo contatti con MSI da oltre 15 anni, possiamo affermare che, nei settori dove è attiva, l’azienda di Taiwan è in grado di proporre sia prodotti di livello per qualità/prezzo che soluzioni per la fascia enthusiast; il catalogo di notebook MSI è la migliore rappresentazione di questo approccio del produttore che, ricordiamo, tra le sue proposte vanta portatili ad altissimo profilo che sicuramente non sono alla portata di tutti i portafogli (vedi l’MSI Titan 18HX da 6.000 euro).

Detto questo, l’azienda rende noto che tutti i fan italiani sono invitati a Milano il 29 e il 30 Giugno per celebrare insieme quest’importante ricorrenza, ripercorrendo le pietre miliari della storia dei notebook MSI, con diversi momenti che spazieranno dal gaming al divertimento puro (che poi sono sinonimi). Gli utenti potranno partecipare gratuitamente, previa registrazione, ma in generale l’evento sarà aperto al pubblico nelle giornate di Sabato 29 Giugno e Domenica 30 Giugno. In tale contesto sarà possibile vedere da vicino i notebook più iconici che hanno contribuito al successo MSI nel settore, ma allo stesso tempo non mancheranno alcune anticipazioni dei modelli che verranno.

Durante l’evento ci sarà anche la possibilità di divertirsi, non solo girovagando nell’esposizione messa in piedi da MSI, ma anche con vere e proprie sessioni di gaming che, tra le altre cose, prevedono la possibilità di provare alcuni simulatori di guida messi a disposizione dall’azienda. Come tutti gli eventi di questo tipo, ribadiamo gratuito, i posti non saranno molti e non tutti riusciranno a partecipare alla festa di MSI. Se siete interessati quindi non perdete tempo, per partecipare occorre registrarsi al più presto, scegliendo la giornata e la fascia oraria preferita direttamente sulla pagina dedicata all’evento:

Segnaliamo inoltre che, per chi ha già acquistato un notebook MSI e inserirà in fase di registrazione una foto del suo numero di serie, è prevista una piacevole sorpresa. Per gli appassionati del marchio MSI, chiudiamo sottolineando che viste le recenti novità mostrate al Computex di Taipei, non escludiamo che l’azienda possa mostrare a Milano qualche nuovo notebook AI+ con Windows 11, magari dotato delle ultime CPU AMD o Intel con NPU di ultima generazione.